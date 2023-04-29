29 апреля 2023, 20:38

Активист из Новороссийска пожаловался на давление силовиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики неоднократно приходили к матери жителя Новороссийска Степана Косолапова, пытаясь получить у нее телефон и адрес сына, который после назначения судом штрафа за дискредитацию армии подал заявление о принуждении к показаниям.

Как писал "Кавказский узел", Октябрьский районный суд Новороссийска 14 февраля обязал отца-одиночку Степана Косолапова выплатить 40 тысяч рублей штрафа за проведение пацифистского пикета. По словам активиста, силовики обещали ему минимальный штраф по этой статье, если он подпишет объяснительную с признанием вины. 

Полиция оказывает давление на семью Степана Косолапова - участковые не раз приходили домой к его матери и пытались получить от нее адрес с и телефон Степана, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

После очередного визита силовиков, основываясь на их словах силовиков, мать Степана решила, что сын объявлен в федеральный розыск. Также она получила СМС-сообщение, похожее на повестку, в котором Косолапову предписывается явиться в отделение. Адвокат Косолапова выяснила, что его вызывали для дачи объяснений по делу, которое в итоге не возбудили, а направленное его матери сообщение - не повестка, а уведомление, сообщила сегодня Sota.

По данным издания, интерес силовиков к Косолапову вызван тем, что несколько месяцев назад он написал заявление о принуждении к даче показаний по делу о дискредитации армии. Обвинение Косолапова по делу о дискредитации было основано на фотографии с размытым лицом и показаниях, которые Косолапов дал под угрозами, говорится в публикации.

4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Алипат Султанбегова сообщила подробности своего задержания", "Владимир Атаманчук пожаловался на ночной визит силовиков", "Жительница Армавира оштрафована за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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