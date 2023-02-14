Суд оштрафовал жителя Новороссийска за дискредитацию армии

14 февраля 2023, 17:22

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Октябрьский районный суд Новороссийска обязал отца-одиночку Степана Косолапова выплатить 40 тысяч рублей штрафа за проведение пацифистского пикета. По словам активиста, силовики обещали ему минимальный штраф по этой стать, если он подпишет объяснительную с признанием вины.

Как информировал "Кавказский узел", силовики составили в отношении жителя Новороссийска Степана Косолапова протокол по статье о дискредитации вооруженных сил России, дело передано в суд.

4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Суд в Новороссийске назначил штраф местному жителю Степану Косолапову по статье о дискредитации армии за проведение пацифистского пикета у администрации города. Доказательствами в суде послужили фотография из интернета с замазанным лицом и объяснения, которые мужчина дал под угрозами физической расправы и оскорблениями, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

О приговоре сообщил сам Косолапов в интервью Sota. По его словам, суд не стал разбираться в деле. "Они не хотят разбираться в этом. Они просто хотят заклеймить человека", - сказал Косолапов на видеозаписи, опубликованной сегодня в Telegram-канале издания.

При этом Косолапов сообщил, что сотрудники полиции обещали, что он получит минимальный ему штраф в 30 тысяч рублей, если подпишет объяснительную с признанием вины. Суд принял во внимание, что Косолапов является отцом-одиночкой и оштрафовал его на 40 тысяч рублей, говорится в публикации.

Дело поступило в суд 16 января, состоялось два судебных заседания, последнее из них было назначено на сегодня, следует из карточки дела на сайте Октябрьского районного суда. Информации о приговоре в карточке дела не содержится.

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