Арестованная в Сочи гражданка Украины извинилась за публикации в соцсети

30 апреля 2023, 13:01

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Живущая в Сочи гражданка Украины Светлана Матухнова извинилась за опубликованные в соцсети слова о русских, следует из опубликованной видеозаписи. Пятью днями ранее суд отправил ее под арест на восемь суток, признав виновной в возбуждении вражды.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля стало известно, что живущая в Сочи 31-летняя гражданка Украины Светлана Матухнова арестована на пять суток по обвинению в дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). По данным полиции, женщина также была обвинена по части 1 статьи 20.3 (публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций). Поводом для обвинений стали ее публикации в Instagram*.

Видео с извинениями гражданки Украины Светланы Матухновой опубликовал телеграм-канал "ОПЕР слил", предположительно, связанный с правоохранительными органами, сообщило поздно вечером 29 апреля "Кавказ.Реалии"**.

Ранее женщина была дважды арестована за высказывания в поддержку Украины, сейчас она должна отбывать административное наказание в спецприемнике, пишет издание.

Видеозапись с извинениями женщины размещена в телеграм-канале вечером 29 апреля. На кадрах видео она стоит на фоне стены и выглядит напряженной и говорит сбивчиво. Других людей в кадре нет, но на фоне слышны голоса других людей, их реплики неразборчивы.

"Я Матухнова Светлана Евгеньевна, хочу принести свои извинения российскому народу и Вооруженным силам Российской Федерации за публичное оскорбление их в социальной сети Instagram. Я уже более шести лет сама проживаю на территории Российской Федерации, в городе Сочи. Я не считаю российский народ или российских людей плохими людьми, это вполне вменяемые, хорошие люди. Вот. Я обязуюсь больше подобных постов не делать и в это тяжелое время для наших обеих стран хотела бы только поддержать [пауза] народ. Вот. Я искренне раскаиваюсь в содеянном и обещаю больше подобных постов не выкладывать, подобных действий не делать", - говорит женщина. Где и когда записано видео, в публикации не уточняется.

24 апреля Центральный райсуд Сочи признал Матухнову Светлану Евгеньевну виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ 1 , говорится в карточке дела на сайте суда.

"Согласно заключению лингвистического исследования от ДД.ММ.ГГГГ № в анализируемом материале содержится информация, дискредитирующая группы людей, объединенных по национальному признаку и называемых автором «русскими». В материале присутствуют признаки вербальной агрессии: формирование образа врага, враг – это люди, называемые в тексте «русскими», а также создания противопоставления – это приписывание отрицательных характеристик одним сообществам «русским» и положительных характеристик другим сообществам «украинцы»", - говорится в тексте постановления, размещенного в карточке дела.

Суд также отметил, что "обстоятельством, смягчающим административную ответственность Матухновой С.Е. является раскаяние лица, совершившего административное правонарушение".

Судья назначил Светлане Матухновой восемь суток административного ареста. "Срок наказания Матухновой С. Е. исчислять с момента фактического доставления в Центральный районный суд г. Сочи", - говорится в судебном акте.

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