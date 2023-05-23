Жена осужденного азербайджанского активиста потребовала пособия на детей

23 мая 2023, 19:29

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Супруга осужденного на 10 лет активиста партии народного фронта Азербайджана Агиля Гумбатова Айгюн на акции протеста в Баку потребовала назначить социальное пособие семье с тремя детьми, оставшейся без средств к существованию. Чиновники сообщили, что пособия она лишена, так как семья владеет трехколесным мотоциклом, и значит, имеет средство заработка.

"Кавказский узел" писал, что супруга осужденного активиста Агиля Гумбатова Айгюн Гумбатова в феврале 2022 года на акции протеста в Баку заявила, что его семья столкнулась с трудностями, а власти Азербайджана чинят препоны с оформлением пособий на детей. В Минсоцзащиты Азербайджана пообещали оказать Гумбатовой помощь.

Агиль Гумбатов был задержан 11 августа 2021 года по делу о ранении ножом жителя поселка Зиря близ Баку. 16 августа 2021 года адвокат пожаловался в прокуратуру на то, что оппозиционер подписал признательные показания после избиений. Позднее и сам Гумбатов отказался от первичных показаний, заявив, что дал их под пытками. Член президиума ПНФА Асиф Юсифли заявил, что Агиль Гумбатов стал жертвой кампании властей против оппозиционной партии. "Его единственная вина в том, что он выходил в прямой эфир в социальных сетях и требовал от властей назначения детских пособий. Просто власти хотят наказать его и запугать всех остальных граждан", - сказал он ранее "Кавказскому узлу". 15 ноября 2021 года судья Бакинского суда по тяжким преступлениям приговорил члена партии Народного фронта Азербайджана Агиля Гумбатова к 10 годам лишения свободы по делу о хулиганстве. 7 февраля суд в Баку оставил без удовлетворения кассационную жалобу на приговор активисту партии Народного фронта Агилю Гумбатову Правозащитники признали Гумбатова политзаключенным.

Жена осужденного партии Народного фронта Азербайджана, мать трех детей Айгюн Гумбатова провела сегодня акцию протеста у здания министерства труда и социального обеспечения населения Азербайджана. Женщина пришла с детьми и в окружении журналистов, плакатов не было. Полиция проведению акции не мешала. Спустя несколько минут работник Департамента приема граждан Министерства пригласил Гумбатову в приемную.

"Они мне говорят, чтобы я не проводила протестные акции и не привлекала журналистов. Но жизнь показывает, что в этой стране нет свободы слова. Без протеста ничего не решается. Зачем я должна приезжать с больными детьми из Зиря, если мой вопрос можно решить одним указанием, не причиняя мне беспокойства?", - спросила при всех чиновника Гумбатова.

Айгюн с детьми вынуждена приезжать в Баку из поселка Зиря на расстоянии 40 км от столицы Азербайджана, меняя три автобуса при поездке в один конец, рассказала она на акции протеста.

Как сказала Гумбатова, вчера ей пришло уведомление об отказе выдавать ей адресную социальную помощь. Решения о предоставлении помощи она добилась в результате предыдущих акций протеста, после рассмотрения ее жалоб в министерстве труда и социальной защиты населения. Гумбатова заявила, что вследствие осуждения ее мужа Агиля Гумбатова к десяти годам лишения свободы по вымышленному обвинению в попытке убийства, ее семья не имеет средств к существованию. Она не работает, так как вынуждена смотреть за больными детьми, семья не имеет средств существования. По ее словам, ей помогает партия Народного фронта, активистом которой является осужденный муж. На днях ей определили адресное социальное пособие, а вчера сообщили, что помощь Гумбатовым не полагается.

По словам чиновника министерства труда и соцобеспечения, 282 манатов (около 165 долларов США) социального пособия ее лишили потому, что семья владеет трехколесным мотоциклом, и значит, имеет средство заработка, рассказала Гумбатова корреспонденту "Кавказского узла". Айгюн заявила, что перепишет мотоцикл на другое имя и снова потребует предоставить социальное пособие.

В Минсоцзащиты сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что жалоба будет изучена в установленном законом порядке.

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