Агиль Гумбатов. Кадр видеообращения Гумбатова к президенту Азербайджана 13 марта 2019 года https://www.youtube.com/watch?v=qh0LMm-tKug

27 октября 2021, 19:42

Активисты сочли необоснованным отказ в допуске на процесс по делу Агиля Гумбатова

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На судебное заседание по делу активиста оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана Агиля Гумбатова не пустили ни его близких, ни политических соратников, ни журналистов. При этом суд отклонил просьбу защитника Гумбатова перенести заседание и провел его с участием адвоката по назначению.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 августа член Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Агиль Гумбатов был задержан по делу о ранении ножом жителя поселка Зиря близ Баку. Супруга Гумбатова первые несколько дней не могла получить информацию о месте его содержания. 15 августа Агиль Гумбатов сообщил, что находится в СИЗО-3 в поселке Шувелан. Суд постановил арестовать Гумбатова на четыре месяца. Жена оппозиционера уверена, что его заставили подписать признательные показания. 16 августа адвокат пожаловался в прокуратуру на то, что оппозиционер подписал признательные показания после избиений. 19 августа апелляционный суд оставил Гумбатова под стражей. Его дело было передано в Бакинский суд по тяжким преступлениям 12 октября.

Агилю Гумбатову предъявлено обвинение по статье 126.2.4. (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом, из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса Азербайджана. Оппозиционеру грозит 12-летнее заключение.

Родных Агиля Гуматова не уведомили о подготовительном судебном заседании, которое прошло 20 октября, а сегодня не пустили на процесс, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга активиста Айгюн Гумбатова.

"Ни членов семьи, ни адвоката не уведомили о заседании. В итоге Агилю назначили государственного адвоката, от услуг которого он отказался, но тем не менее заседание было проведено. Об этом Агиль мне рассказал спустя два дня (22 октября), когда я ходила к нему в Шувеланский СИЗО на встречу. Он же сообщил, что следующее заседание состоится 27 октября. Сегодня, хотя мы знали о заседании суда, нас на процесс не пустили. Его вновь защищал адвокат по назначению, имя которого нам даже не сказали. Мы вообще даже не знаем, что там произошло", - заявила Айгюн Гумбатова.

Она отметила, что постарается в ближайшие дни увидеться с мужем в СИЗО. "Пока проблем со встречами с Агилем нет. В месяц один-два раза я могу видеться с ним", - сказала Гумбатова.

По ее словам, семья после ареста активиста оказалась в тяжелом положении. "Мы фактически остались без средств к существованию. Нас сейчас поддерживают соратники Агиля. Они периодически собирают какие-то средства, передают нам. Но мне не очень удобно, ведь и у них семьи, всем сейчас тяжело", - призналась супруга активиста.

Адвокат Гумбатова Немат Керимли подтвердил, что заседание прошло без его участия. "Меня на подготовительном заседании не информировали о процессе, и оно было проведено без моего участия. В этот раз они назначили слушания как раз на то время, когда у меня был другой процесс в Верховном суде. Я заранее просил перенести время процесса над Агилем Гумбатовым. Но мне отказали", - рассказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Член президиума ПНФА Ильхам Гусейн считает необоснованным проведение заседания фактически в закрытом режиме. Даже с учетом требований соблюдения социальной дистанции в условиях карантинного режима в зале можно было бы разместить 20 человек, заявил он.

"Но в зал не пустили никого - ни близких Гумбатова, ни партийных товарищей, ни журналистов. Это показатель формальности института суда в Азербайджане и вовлечения его в механизм репрессий власти", - сказал Гусейн корреспонденту "Кавказского узла".

Другой член президиума ПНФА Асиф Юсифли заявил о новой кампании властей против этой партии и Национального совета демократических сил. Он указал на невиновность Агиля Гумбатова.

"Его единственная вина в том, что он выходил в прямой эфир в социальных сетях и требовал от властей назначения детских пособий. Просто власти хотят наказать его и запугать всех остальных граждан. Он не совершал преступлений. Его арест является политическим заказом, и в справедливость суда мы не верим. Сам факт проведения подготовительного заседания без участия доверенного адвоката и без его оповещения является грубым нарушением права на защиту. Адвокаты по назначению используются для формального соблюдения процессуальных норм. Они реальных шагов не проводят, не подают ходатайств, иногда намеренно так делают, чтобы суду было легче вынести обвинительный приговор", - рассказал Юсифли корреспонденту "Кавказского узла".

Член НПО "Линия защиты", правозащитник Тезехан Мираламли указал на неправомерность проведения суда в закрытом режиме. "Есть решение Верховного суда, которое устанавливает, что лица, обладающие паспортом COVID-19, должны пропускаться в зал. Но на процесс Гумбатова никого не пропустили, хотя люди пришли с ковид-паспортами. Это явное нарушение принципа открытости суда", - заявил он.

По его словам, суд также должен был создать условия для участия адвоката по выбору. "Если у адвоката совпадают судебные заседания, то обычно судьи идут на уступки. Но в данном случае суд проявил предвзятость к Гумбатову", - сказал Мираламли корреспонденту "Кавказского узла".

Карантинный режим позволяет пропускать в зал ограниченное число людей, пояснили в Бакинском суде по тяжким преступлениям. В секретариате суда также отметили, что разбирательство прошло с соблюдением процессуальных норм, обвиняемый был обеспечен адвокатом. Дата следующего заседания будет определена позднее.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

""Нардаранское дело" дошло до Европейского суда", "Защита назвала приговор Ниямеддину Ахмедову неправомерным", "Активист ПНФА Фуад Ахмедли получил 30 суток ареста".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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