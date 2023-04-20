Правозащитники констатировали двукратный рост числа политзаключенных в Азербайджане

20 апреля 2023, 13:19

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За последние полтора месяца число политзаключенных в Азербайджане возросло почти вдвое и, по данным правозащитников на 20 апреля, составляет 182 человека. Новые 89 имен в списках - члены движения "Мусульманское единство", религиозные деятели, богословы.

Как писал "Кавказский узел", союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" 27 февраля опубликовал обновленный список политзаключенных в стране, в который вошли имена 93 человек. В списке, который правозащитники составили в ноябре 2022 года, насчитывалось 100 имен.

Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" 20 апреля опубликовал новый список политзаключенных, в котором 182 имени, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сокоординатор Союза, правозащитник Эльшан Гасанов.

"За прошедший период после обнародования нашего предыдущего списка в конце февраля в Азербайджане почти вдвое возросло число политзаключенных. В то время, как никто не выбыл из списка, в нем появились 89 новых лиц. Все они верующие. Это те лица, которые были арестованы тремя волнами. Первая - арестованные в начале февраля, тогда мы часть арестованных включили в списки, а дела некоторых продолжали изучать. Эта волна арестов последовала после нападения на посольство Азербайджана в Иране. Вторая волна последовала примерно в промежутке 9-12 марта, после очередной дипломатической напряженности с Ираном. Наконец, последние массовые аресты были произведены после покушения на депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафу и резких заявлений представителей Ирана в связи с открытием азербайджанского посольства в Израиле", - рассказал Гасанов.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, жертвами которого стали три человека. После этого Азербайджан приостановил дипломатическую деятельность своего посольства там. 11 марта Азербайджан назвал провокацией полет иранского военного самолета у границы. 3 апреля страны обменялись нотами протеста с обвинениями в пропаганде двух стран друг против друга. 6 апреля МИД Азербайджана объявил персонами нон-грата четырех сотрудников посольства ИРИ в Баку и потребовал от них в течение 48 часов покинуть страну.

По словам Гасанова, арестам подвергаются верующие - члены движения "Мусульманское единство", религиозные активисты, не являющиеся членами каких-либо организаций, богословы.

"Массовые аресты сопровождаются пропагандистской кампанией в провластных СМИ о том, что "разоблачены члены иранской шпионской сети", "арестованы прислужники иранского режима" и др. При этом подавляющему большинству предъявляются стандартные обвинения по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном) размере. Шиитскому богослову Али Бехишти предъявлено обвинение по ст. 274 (госизмена). Правда, есть и другие лица, арестованные по ст. 274, но по ним к нам обращений не было. Нельзя исключить, что среди них действительно были люди, сотрудничающие со спецслужбами Ирана", - отметил Гасанов.

Однако, по делам 89 лиц правозащитники уверены, что "арестованных обвиняют по сфабрикованным обвинениям", добавил Гасанов.

"Наркотики - традиционное обвинение для верующих. Это обвинение легко сфабриковать, подкинув улики подозреваемому. У азербайджанского государства могут быть справедливые претензии к Ирану, который пытается диктовать внешнюю политику страны, но из-за этого не должны страдать невиновные люди. Шиизм в Азербайджане существовал много веков, задолго до установления теократического государства в Иране", - сказал правозащитник.

Исполнительный директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров также сомневается в достоверности обвинений, предъявленных верующим.

"Идет какая-то массовая кампания против верующих-шиитов. Людей массово обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Откуда же в стране столько наркобаронов? Как же наркотики поступают в страну? Куда смотрят силовики? Очевидно, что это сфабрикованные обвинения. Похоже, власти используют напряженность с Ираном для пресечения гражданской активности среди верующих", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сафаров.

По мнению пресс-секретаря движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Абульфаза Буньядова, массовые аресты верующих преследуют цели устрашения общества.

"Очевидно, что власти хотят запугать людей, чтобы они не ходили в мечети, не собирались вместе по принципу религиозной общности, веры. В Азербайджане большинство мусульман испокон веков были шиитами и неправильно их связывать с Ираном", - сказал Буньядов.

По его словам, многих арестовывают только за то, что они члены ДМЕ. "Наша организация была популярной среди верующих, при этом мы действуем на основе законов светского государства. Тем не менее, с 2015 года нас подвергают репрессиям. В настоящее время в тюрьмах содержатся более 60 членов нашей организации и более 50 из них арестованы с осени прошлого года", - сказал Буньядов.

182 политзаключенных классифицированы правозащитниками по семи группам: "Журналисты и блогеры" - шесть человек, "Члены оппозиционных партий и движений» - шесть человек, "Депортированные из Германии политэмигранты" - пять человек, "Верующие" -118 человек, "Осужденные по тертерскому делу" - восемь человек, "Осужденные по гянджинскому делу" - 26 человек, "Пожизненно осужденные" - 13 человек.

В группе "Журналисты и блогеры" - журналисты Полад Асланов, Абид Гафаров, Осман Рзаев, Аслан Гурбанов, Рашад Рамазанов и Бахтияр Гаджиев. В группе "Члены оппозиционных партий и движений" - активисты партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ниямеддин Ахмедов, Шахин Рзаев, Агиль Гумбатов и Ализамин Салаев, а также лидер партии "Граждане и развитие" Али Алиев и активист Эльчин Мамед.

В группе "Депортированные из Германии политэмигранты" числится член ПНФА Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан. В январе он был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Бакинский суд по тяжким преступлениям 27 июня приговорил его к шести годам лишения свободы. Помимо Керимли, еще три депортированных из ФРГ активиста (Джафар Мирзоев, Малик Рзаев и Муталлим Оруджев), возвращенных в Азербайджан осенью 2021 года, были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Еще один активист, Самир Ашуров, который также был в числе 38 граждан Азербайджана, возвращенных из Германии в рамках соглашения о реадмиссии, 19 апреля был задержан в Баку и арестован по обвинению в нападении с ножом на человека.

В группе "Верующие" - 118 человек, и 89 из них - арестованные за последние полтора месяца лица. В этой же группе - бывший и.о. главы Исламской партии Ильхам Алиев, а также основные фигуранты "нардаранского дела", включая лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде и его помощника Аббаса Гусейнова, и богослов Сардар Бабаев.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки. Они не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными.

В группе осужденных по "гянджинскому делу" - 26 человек.

В группе "Пожизненно заключенные" - шесть бывших офицеров отряда полиции особого назначения, осужденных в связи с мятежом в 1995 году, три бывших члена воевавшего в 1992-1993 годах в Нагорном Карабахе отряда "Гарангуш" и пять осужденных по делу бывшего премьер-министра Сурета Гусейнова.

"После отмены смертной казни в 1998 году высшую меру наказания им решением парламента заменили на пожизненное заключение. Однако закон не имеет обратной силы. Поэтому им должны были заменить смертную казнь на альтернативное на тот момент максимальное наказание - 15 лет тюремного заключения. Эти люди уже провели в тюрьме четверть века", - ранее отметил правозащитник Гасанов.

Еще восемь человек остаются в тюрьмах по "тертерскому делу". "В конце прошлого года девятнадцать человек фигурантов "Тертерского дела", которых обвиняли в шпионаже в пользу Армении наконец были оправданы. Однако по этому делу в заключении остаются восемь человек. Они схожим обвинениям были арестованы не в Тертерском, а в других районах. Сейчас ставится вопрос о пересмотре и их дел, и по неофициальным данным скоро этот процесс начнется", - отметил Эльшан Гасанов.

Группа военных и гражданских весной 2017 года была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу". Родные осужденных проводили акции протеста, требуя освободить заключенных и наказать виновных в пытках.

Правозащитник отметил, что список обнародован в преддверии очередного помилования, анонсированного властями к 100 годовщине со дня смерти бывшего президента Гейдара Алиева, которое будет отмечаться 10 мая.

"Мы ожидаем от властей освобождения большой группы уже осужденных политзаключенных и прекращения преследования тех, кто еще под следствием", - сказал Гасанов.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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