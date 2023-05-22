Суд оставил в силе решение об аресте Павла Улибегова

22 мая 2023, 20:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Верховный суд Кабардино-Балкарии вопреки доводам защиты о нарушении прав Павла Улибегова, задержанного на пацифистском пикете в Нальчике и арестованного за неподчинение силовикам, признал законными действия силовиков и арест активиста.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта житель Нальчика Павел Улибегов провел у здания парламента Кабардино-Балкарии пикет, он держал плакат с пацифистским призывом из двух слов. Силовики составили на Улибегова протоколы о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) и неповиновении полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП). По второй статье суд в тот же день отправил Улибегова под административный арест на пять суток. 22 апреля стало известно, что Улибегов обжаловал решение об аресте за неподчинение силовикам во время пацифистского пикета.

19 апреля стало известно, что материалы дела Улибегова о дискредитации военных Нальчикский горсуд вернул в полицию, потребовав провести лингвистическую экспертизу текста на плакате. Суд счел нужным установить, насколько пацифистский призыв дискредитировал российских военных. Требование суда о лингвистической экспертизе надписи на плакате не ухудшит положение Улибегова, сочли юристы.

На рассмотрении апелляционной жалобы в Верховном суде Кабардино-Балкарии Улибегов и его адвокат потребовали отменить решение Нальчикского горсуда об аресте за неподчинение силовикам.Адвокат поинтересовался у сотрудника полиции, на каком основании тот задержал Улибегова, так как он не находится в розыске, а здание правительства не является спецобъектом. Полицейский отметил, что Улибегов стоял на ступеньках здания правительства. По его словам, Улибегов не разговаривал с ним. Защита попросила приложить к делу аудиозапись, на которой слышно, как Улибегов говорил с силовиками и пытался предъявить документы, суд удовлетворил это ходатайство, сообщил сегодня Центр зашиты прав человека "Мемориал".

В прениях Улибегов сказал, что не видит в своих действиях состава правонарушения. Адвокат заявил, что нужно рассмотреть вопрос о законности требований сотрудников полиции, и зачитал положения статьи 12 закона "О полиции". "Я не зря задал вопрос сотруднику полиции — имелись ли основания требовать документы. В суде он чётко заявил, что таких оснований не было. Соответственно, требование к Улибегову предъявить документы являлось незаконным", - привел его слова Центр защиты прав человека "Мемориал" в своем Telegram-канале.

По словам адвоката, если речь идёт об одиночном пикете - это тоже не нарушение закона. "На тот момент никаких оснований для предоставления документов не было. Таким образом, состав правонарушения отсутствует, что является основанием для прекращения дела. Непредоставление защитника — грубейшее нарушение", - заявил адвокат в суд.

В апелляционной жалобе указано,что суд оставил без оценки довод Улибегова о том, что полицейские фактически не дали предоставить им паспорт. Они скрутили ему руки в тот момент, когда он хотел достать его из рюкзака. Помимо протокола, обвинение строилось на рапортах сотрудников полиции, которые не могут быть доказательствами в соответствии с законом. Суд не вызвал сотрудников полиции для допроса в качестве свидетелей. Других доказательств виновности нет, отметила защита в апелляции.

Защита также отмечала, что само задержание Улибегова нарушает требования Кодекса об административных правонарушениях. При этом суд нарушил конституционное право Улибегова на защиту - протокол и другие документы составили без адвоката. Павел не мог вызвать защитника в отдел полиции, так как у него изъяли телефон, а в ходе разбирательства его также лишили возможности найти защитника, было указано в апелляции.

Арест назначили без учета того, что Павел привлекается к административной ответственности впервые, и что у вменяемых ему действий нет негативных последствий. Суд первой инстанции привел постановление об аресте в исполнение незамедлительно, еще до вступления его в законную силу, что нарушило право Улибегова на обжалование, приводятся в публикации ЦЗПЧ доводы апелляционной жалобы.

Суд счел действия сотрудника полиции законными, а решение суда первой инстанции - правомерным, следует из карточки дела на сайте суда. "Материалы дела об административном правонарушении не содержат доказательств, подтверждающих нарушение права Улибегова П.И. на защиту, как при составлении административного материала, так и при рассмотрении дела городским судом, в связи с чем, указанный довод жалобы суд признает необоснованным", - указано, в частности, в решении суда Верховного суда Кабардино-Балкарии, опубликованном на его сайте.

9 июня Павлу предстоит разбирательство в Нальчикском городском суде по статье о дискредитации армии, проинформировали правозащитники.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.