Дело Регины Кирц возвращено в полицию

07 марта 2023, 07:34

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Чегемский районный суд вернул в полицию административное дело Регины Кирц, обвиненной в дискредитации российской армии, из-за выявленных нарушений.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля стало известно, что на жительницу Чегема Регину Кирц составлен административный протокол о дискредитации российской армии. Он был передан в Чегемский районный суд.

Чегемский районный суд вернул в полицию административный протокол в отношении Регины Кирц, пишет 6 марта "ОВД-Инфо"*.

В определении суда говорится, что в поступившем деле имеется ряд недостатков, которые "препятствуют принятию его к производству".

"Материалы дела в отношении Кирц Р.М. оформлены небрежно, неполно и подлежат возвращению в ОМВД России по Чегемскому району", - говорится в определении суда. Среди недостатков отмечаются, в частности, не полностью предоставленные материалы, а также то, что в протоколе не указано, в чем выразилась публичность действий Кирц, кто был очевидцем ее действий. При этом указывается, что Кирц "с протоколом не согласна и факт правонарушения отрицает".

Статья 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающая для граждан до 50 тысяч рублей штрафа за дискредитацию вооруженных сил, действует с 4 марта 2022 года. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе в СКФО и ЮФО, участники пацифистских акций и авторы публикаций в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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