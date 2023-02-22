22 февраля 2023, 20:35
Прекращен суд по делу участницы протестов против мобилизации в Нальчике
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Суд в Нальчике в связи с истечением сроков давности прекратил слушать дело о дискредитации армии в отношении Светланы Семеновой, которая принимала участие в протестах против мобилизации.
Как сообщал "Кавказский узел", 31 октября 2022 года Нальчикский городской суд признал Светлану Семенову виновной в нарушении порядка проведения мероприятий в ходе акции протеста против мобилизации в Нальчике и приговорил ее к штрафу в пять тысяч рублей, но Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил это постановление. Также на Семенову после акции был составлен административный протокол по статье о дискредитации российской армии.
Кабардино-Балкария стала единственным регионом Северного Кавказа, где чиновники выходили для личного диалога с протестующими против мобилизации. Так, 26 сентября 2022 года в ходе двухчасового общения с протестующими чиновники предложили им изложить свои претензии на бумаге, а тех, кого мобилизовали в нарушение установленных указом президента норм и требований, пообещали "вернуть обратно". При этом, по данным правозащитного проекта ОВД-инфо* на 3 октября 2022 года, после акций не менее 20 протоколов поступило в суд Нальчика, участники акций были обвинены в дискредитации армии, нарушении порядка проведения публичных мероприятий и в неповиновении полиции. Правозащитники и активисты общественных организаций Кабардино-Балкарии назвали незаконным привлечение к административной ответственности граждан, участвовавших в акциях протеста в Нальчике 25-26 сентября 2022 года, и потребовали прекратить их административное преследование.
Суд в Нальчике несколько раз по просьбе защиты откладывал рассмотрение дела Светланы Семеновой о дискредитации российской армии. Защитник просил дождаться, пока вступит в силу постановление по делу о нарушении правил проведения мероприятий. Адвокат пояснил, что оба дела возбудили по одному и тому же эпизоду, хотя никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение, сообщил сегодня Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".
Нальчикский городской суд рассмотрел административное дело о дискредитации армии в отношении Светланы Семеновой 21 февраля. Согласно протоколу, Семенова "принимала участие в несогласованном собрании граждан, в ходе которого высказывалась против частичной мобилизации введенной на территории РФ и тем самым совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил", говорится в сообщении.
В суде защитник Светланы Семеновой попросил прекратить производство, так как истекли сроки давности привлечения к административной ответственности. Судья Лейла Ахматова удовлетворила ходатайство и прекратила производство по делу, сообщили правозащитники.
Как следует из карточки дела на сайте суда, дело Семеновой по административной статье о дискредитации поступило в суд 3 октября, после этого рассмотрение откладывалось шесть раз, последнее заседание было назначено на 21 февраля, говорится на сайте горсуда.
Новости о том, как жители юга России отреагировали на объявленную мобилизацию, собраны на странице "Кавказского узла" "Мобилизация и протесты".
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Автор: "Кавказский узел"