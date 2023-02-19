Суд в Нальчике отменил штраф участнице акции против мобилизации

19 февраля 2023, 21:24

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Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил постановление о привлечении к административной ответственности жительницы Нальчика Светланы Семеновой.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 октября Нальчикский городской суд признал Светлану Семенову виновной в нарушении порядка проведения мероприятий в ходе акции протеста против мобилизации в Нальчике и приговорил ее к штрафу в пять тысяч рублей.

Кабардино-Балкария стала единственным регионом Северного Кавказа, где чиновники выходили для личного диалога с протестующими против мобилизации. Так, 26 сентября в ходе двухчасового общения с протестующими чиновники предложили им изложить свои претензии на бумаге, а тех, кого мобилизовали в нарушение установленных указом президента норм и требований, пообещали "вернуть обратно". Днем ранее, 25 сентября чиновники предложили собравшимся женщинам написать письмо на имя Казбека Кокова, после чего женщины разошлись. По данным правозащитного проекта ОВД-инфо* на 3 октября не менее 20 протоколов поступило в Нальчикский горсуд, участники акций обвинены по статьям о дискредитации армии, нарушении порядка проведения публичных мероприятий и неповиновении полиции. Правозащитники и активисты общественных организаций Кабардино-Балкарии назвали незаконным привлечение к административной ответственности граждан, участвовавших в акциях протеста в Нальчике 25-26 сентября, и потребовали прекратить их административное преследование.

Верховный суд Кабардино-Балкарии согласился с жалобой Светланы Семеновой, которую оштрафовали на пять тысяч рублей за участие в народном сходе против мобилизации. В жалобе жительница Нальчика указала, что не нарушала законодательство о проведении публичных мероприятий, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии".

Светлана Семенова была задержана 30 сентября на улице «по ориентировке», сообщил 2 ноября ЦЗПЧ «Мемориал». В задержании, отметили правозащитники, приняли участие четверо вооруженных полицейских. Это произошло после того, как она присоединилась к антимобилизационным акциям 26 сентября. В отделе полиции ей предлагали «раскаяться» и поддержать в объяснении действия властей, однако Семенова отказалась.

Информация о том, как жители юга России отреагировали на объявленную мобилизацию, собрана на странице "Кавказского узла" "Мобилизация и протесты".

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