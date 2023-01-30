Жительница Прохладного оправдана по делу о дискредитации армии

30 января 2023, 14:53

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Суд в Кабардино-Балкарии прекратил производство по делу местной жительницы Ирины Славкиной, отказавшись счесть дискредитацией военных ее пацифистский комментарий в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2022 года стало известно, что в Прохладненский райсуд поступило дело Ирины Славкиной, обвиняемой по статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

4 марта 2022 года была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Прохладненский райсуд прекратил производство по делу жительницы Прохладного Ирины Славкиной, сообщает Nalchik.news.

Карточка дела Славкиной на сайте райсуда обновлена 29 января, в ней размещено постановление суда. Согласно документу, Ирина Славкина вину в административном правонарушении не признала.

Поводом для административного преследования стал комментарий Славкиной в соцсети, в котором противники войны названы нормальными людьми, отмечается в судебном акте.

"Однако какого-либо отношения данная публикация к Вооруженным силам Российской Федерации не имеет, т.к. она против любой войны, а не конкретно какой-то отдельной. Пояснений, что у нее вызывает недовольство, что Россия [ведет военную операцию на Украине] она не давала, но ей задавались наводящие вопросы, а потом, после многочасового допроса, она вынуждена была подписать протокол", - говорится в документе.

Представитель Славкиной попросила прекратить производство в связи с отсутствием состава правонарушения, поскольку Славкина "как это следует из её пояснений, а также заключения экспертизы, каких-либо действий, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации и ее граждан, не совершала".

"Прихожу к выводу о том, что в представленных материалах дела отсутствуют достаточные, бесспорные и безусловные доказательства, подтверждающие виновность ФИО1 в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, ввиду чего производство по делу подлежит прекращению", - говорится в постановлении судьи.

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