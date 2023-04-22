Нальчикский активист Улибегов обжаловал арест

22 апреля 2023, 17:30

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Активист из Нальчика Павел Улибегов обжаловал решение об аресте за неподчинение силовикам во время пацифистского пикета. Требование суда о лингвистической экспертизе надписи на плакате не ухудшит положение Улибегова, сочли юристы.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта житель Нальчика Павел Улибегов провел у здания парламента Кабардино-Балкарии пикет, он держал плакат с пацифистским призывом из двух слов. Силовики составили на Улибегова протоколы о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) и неповиновении полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП). По второй статье суд в тот же день отправил Улибегова под административный арест на пять суток. После выхода на свободу Улибегов сообщил, что планирует обжаловать решение об аресте.

19 апреля стало известно, что материалы дела Улибегова о дискредитации военных Нальчикский горсуд вернул в полицию, потребовав провести лингвистическую экспертизу текста на плакате. Суд счел нужным установить, насколько пацифистский призыв дискредитировал российских военных.

Апелляционная жалоба на арест уже подана, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Павел Улибегов. "Апелляцию я уже подал по поводу ареста. По апелляции в мае будет рассмотрение", - сказал он.

Активист добавил, что никто не оказывал на него давления в связи с пикетом, а на лингвистической экспертизе настаивал он сам, считая это "стандартной процедурой". "О лингвистической экспертизе я ходатайствовал при составлении протокола", - пояснил Улибегов.

В ходе судебного разбирательства любой текст может стать объектом лингвистической экспертизы, подтвердила медиаюрист Светлана Кузеванова. "Объектом лингвистического исследования может быть любой текст, размещенный на любом носителе: в медиа, в письме, на заборе. Поэтому препятствий к экспертной оценке фразы на плакате нет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, экспертизы, проводимые правоохранительными органами, как правило, имеют "заранее известные результаты и выводы". "И, к сожалению, часто доводы эксперта становятся решающими при принятии судебного решения, несмотря на прямое указание закона о том, что ни одно доказательство не должно иметь заранее определенной силы. А независимую экспертизу со стороны ведомств встретить практически невозможно. Обычно независимая экспертная оценка может появиться только в суде, если об экспертизе ходатайствует сторона защиты", - сказала Светлана Кузеванова.

Юрист Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Заур Шокуев сообщил, что не сталкивался с требованием суда провести экспертизу текста на плакате. "Такого случая по таким делам я еще не встречал. Это, можно сказать, своего рода прецедент. И положительный прецедент. Обычно у нас принято, что суд автоматически наказывает человека, основываясь на материалах силовиков. А в этом случае суд требует проведения экспертизы и, мне кажется, суд добьется своего. Я надеюсь, это станет хорошим примером и в рамках других дел тоже будут проведены экспертизы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Маловероятно, что результат экспертизы ухудшит положение пикетчика или приведет к ужесточению обвинения, сказал юрист. "Мне кажется, что в этой ситуации более вероятным кажется такой исход, когда суд принимает решение в пользу обвиняемого. То есть экспертиза покажет, что в его словах не было ничего, что могло дискредитировать армию. В целом я думаю, что сам факт требования суда провести экспертизу уже крайне положительное явление в рамках не только этого дела, но и для других подобных дел в будущем", - сказал Шокуев.

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