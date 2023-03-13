Правозащитники поспорили о значении пацифистских пикетов для жителей Кабардино-Балкарии

13 марта 2023, 18:55

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Нальчикский активист Павел Улибегов вышел на свободу после ареста за неподчинение силовикам на одиночном пацифистском пикете. Пацифистские акции помогают жителям Кабардино-Балкарии пересмотреть отношение к военной операции, указал правозащитник Валерий Хатажуков. Одиночные пикеты не способны изменить взгляды жителей республики, возразил его коллега Заур Шокуев.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта Павел Улибегов вышел на пикет с пацифистским плакатом у здания парламента Кабардино-Балкарии. Силовики составили протоколы о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) и неповиновении полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП). По второй статье суд в тот же день отправил Улибегова под административный арест на пять суток.

29-летний активист из Нальчика Павел Улибегов сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что вышел на свободу, отбыв срок административного ареста. "Я уже на свободе. Вышел из СИЗО несколько часов назад", - сказал он.

По словам Улибегова, 8 марта он вышел на одиночный пикет с плакатом, содержащим пацифистский призыв из двух слов. "Силовики стояли вокруг, пытались загородить плакат. Потребовали паспорт спустя примерно минут сорок пикета. Как только я снял рюкзак, чтобы достать паспорт, схватили за руки и повели к машине. Отвезли в отдел, там вменили неподчинение требованиям сотрудников полиции (19.3 КоАП РФ) и дискредитацию", - рассказал он.

Давать показания силовикам Павел Улибегов отказался, воспользовавшись правом не давать показания против себя, гарантированным статьей 51 Конституции. "Меня часа три допрашивали, но я воспользовался своим правом молчать. Пришли ко мне домой, пока я был в отделе, напугали отца. Он впустил сотрудников без постановления и подписал бумагу, что не против изъятия техники. Забрали ноутбук. Никаких документов не оставили. Ездили к матери на работу, чтобы запугать увольнением. Вечером меня отвезли в суд и арестовали на пять суток по 19.3 КоАП РФ за то, что не предоставил по требованию сотрудников полиции паспорт", - сообщил Павел Улибегов.

По его словам, после выхода на свободу ему не вернули ноутбук. "Адвоката по назначению отказались предоставлять. Ноутбук до сих пор у них. Сейчас консультируюсь с [правозащитным проектом] "ОВД-Инфо"* по поводу того, что делать дальше для опротестования ареста", - отметил он.

Целью акции было "показать, что происходящее не есть хорошо", добавил Павел Улибегов. "Не являюсь членом политической партии или общественного движения, просто активист. Участвовал в акциях протеста до 24-го февраля. С тех пор это первое публичное высказывание. Сложно сформулировать конкретную цель акции. Кажется, все уже привыкли к тому, что происходит в стране. Возможно, возросшее число задержанных по политическим статьям поможет понять людям, что то, что происходит, не в порядке вещей", - подчеркнул активист. Он уточнил, что работает в статусе самозанятого, своей семьи у него нет.

Председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков сообщил, что не слышал об акции Павла Улибегова, но считает ее важной. "Чем больше таких фактов, информации о подобном, тем больше граждан могут переосмыслить происходящее и понять, что, действительно, так нельзя, и в целом то, что происходит, это не совсем правильно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается самого активиста, то Хатажуков отметил, что слышит о нем впервые. "Про активиста услышал впервые. Ранее не слышал о нем", - сказал он.

Юрист Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Заур Шокуев, напротив, уверен, что такие акции не приведут к изменениям. "Абсолютно никак не скажется. Население в основной своей массе аполитично. У преимущественной части общества отрицательное либо безразличное отношение к политике, участию в общественной жизни. Полное отсутствие гражданского общества", - сказал Шокуев корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что также ранее не слышал о Павле Улибегове.

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