Наручники. Фото Елены Синеок, Юга.ру

10 марта 2023, 16:29

Активист из Нальчика арестован после пацифистского пикета

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Павел Улибегов был задержан на пацифистском пикете в центре Нальчика и помещен под арест на пять суток по обвинению в неповиновении полиции. Также на активиста составлен протокол о дискредитации армии. 

Павел Улибегов 8 марта у здания парламента Кабардино-Балкарской республики вышел на пикет с пацифистским плакатом плакатом . На него составили протоколы о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) и неповиновении полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП) — по второй статье суд назначил ему в тот же день административный арест, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на сестру Павла.

Протокол по статье о неповиновении полиции поступил в суд 8 марта, по статье о дискредитации армии поступил в суд 9 марта, следует из каточки дела на сайте суда. Информации о датах заседаний и вынесенных решениях в картотеке Нальчикского городского суда к 16.20 мск не содержится. 

Статья 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающая для граждан до 50 тысяч рублей штрафа за дискредитацию вооруженных сил, действует с 4 марта 2022 года. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе в СКФО и ЮФО, участники пацифистских акций и авторы публикаций в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Жительница Прохладного оправдана по делу о дискредитации армии", "Дело Регины Кирц возвращено в полицию", "Прекращен суд по делу участницы протестов против мобилизации в Нальчике".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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