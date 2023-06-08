Фемида. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

08 июня 2023, 04:27

Полицейский приговорен к условному сроку за избиение жителя Махачкалы

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Кировский райсуд Махачкалы признал бывшего сотрудника дорожно-постовой службы Марата Муртазалиева виновным в избиении водителя, которого он остановил для проверки. Сотрудник полиции приговорен к трем годам лишения свободы условно.

"Кавказский узел" сообщал, что суд в Дербенте признал виновными силовиков Гасана Адалова и Магомеда Юнусова в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю Темирхану Амаханову и приговорил их к четырем годам заключения.

Приговор вынесен по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщает 7 июня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по республике. Инцидент произошел в 2019 году. Между полицейским и водителем возник конфликт, который привел к избиению. Полученные пострадавшим повреждения квалифицированы как легкий вред здоровью.

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Примечание:

"Родные арестованных дербентцев провели пикеты против отвода адвоката", "Верховный суд Дагестана поддержал отца убитых пастухов", "Защита обвиняемого в убийстве Камалова добилась повторной проверки жалобы на пытки".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 июня 2023, 06:23

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