Верховный суд Дагестана поддержал отца убитых пастухов

Суд удовлетворил жалобу на отказ махачкалинского суда возбудить уголовное дело о халатности и служебном подлоге в отношении бывшего начальника Шамильского РОВД, который объявил в оперативной сводке братьев Гасангусейновых террористами. Отец убитых Муртазали Гасангусейнов удовлетворен решением суда.

Отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов добился возбуждения уголовного дела об убийстве в ходе спецоперации в августе 2016 года его сыновей - 17-летнего и 19-летнего Наби и Гасангусейна - многочисленными акциями протеста. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако родители братьев и их односельчане настаивают, что юноши были чабанами и просто пасли в горах скот. Результатом серии ноябрьских пикетов 2019 года стало дисциплинарное взыскание начальнику отдела полиции, который отчитался об убийстве братьев как двух боевиков - он продолжает работать в МВД с понижением в должности до участкового. Муртазали Гасангусейнов требует возбудить против него дело, но уже четырежды получал отказ .

Как сообщал " Кавказский узел ", 25 декабря 2020 года врио главы Дагестана Сергей Меликов встретился с Муртазали и Патимат Гасангусейновыми и предложил им материальную поддержку. Власти Дагестана должны начать расследование , чтобы виновные в смерти их сыновей были найдены и наказаны, считают пользователи Instagram.

Верховный суд Дагестана удовлетворил сегодня жалобу Муртазали Гасангусейнова на решение суда первой инстанции. Ранее Советский районный суд Махачкалы отклонил жалобу Гасангусейнова на отказ следствия возбудить уголовное дело о халатности и служебном подлоге в отношении бывшего начальника РОВД Шамильского района.

Гасаннусейнов и юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев обжаловали очередной отказ. "Жалобу нашу удовлетворили, постановление суда первой инстанции отменили. По каким основаниям суд удовлетворил жалобу, еще неизвестно, так как судья зачитал только резолютивную часть решения", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Абубакар Янгулбаев.

Следователя в суде не было, присутствовали только прокурор, Муртазали Гасангусейнов и его представитель Джамбулат Гасанов, сообщил юрист. "Муртазали Гасангусейнов полностью поддержал жалобу и просил суд ее удовлетворить. Прокурор просил отказать в удовлетворении моей жалобы. Следователь признает, что в сводке про убитых братьев-пастухов указаны неверные данные, однако не видит в этом состава преступления. Эту позицию теперь поддерживает и прокуратура, однако ранее они отменяли отказы следователя в возбуждении уголовного дела в отношении силовика. Они считают, что сама сводка не имеет юридической силы как документ", - рассказал юрист.

Однако "именно сводка была одним из поводов, основанием и доказательством для возбуждения уголовного дела, в котором пастухи обвинялись в терроризме", отметил Янгулбаев. Бывший начальник РОВД Шамильского района все еще работает в органах МВД Дагестана, он также оказывал на Янгулбаева давление путем оскорблений, сообщил юрист.

После сегодняшнего решения Верховного суда материал вернут в суд первой инстанции и будут заново рассматривать законность отказа в возбуждении уголовного дела в отношении силовика. Если суд признает отказ следователя незаконным, то проверка возобновится и это станет еще одной попыткой привлечь бывшего главу РОВД к ответственности, отметил Янгулбаев.

Решением Верховного суда Муртазали Гасангусейнов удовлетворен. "Конечно, это приятно что суд сегодня встал на нашу сторону. Я все же не теряю надежду, что причастные к убийству моих детей понесут наказание", - заявил Муртазали. На вопрос корреспондента "Кавказского узла" о том, появились ли подвижки в деле об убийстве его сыновей после встречи с Сергеем Меликовым, он ответил, что продвижения в ходе расследования нет. Однако возможно, что на сегодняшнее решение суда повлияло то, что дело взял под контроль Меликов, отметил отец убитых пастухов.