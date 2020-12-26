Пользователи соцсети потребовали наказать виновных в смерти братьев Гасангусейновых

26 декабря 2020, 08:13

Обещания врио главы Дагестана оказать поддержку Муртазали и Патимат Гасангусейновым недостаточно. Власти Дагестана должны начать расследование, чтобы виновные в смерти их сыновей были найдены и привлечены к наказанию, считают пользователи Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 декабря врио главы Дагестана Сергей Меликов встретился с Муртазали и Патимат Гасангусейновыми и предложил им материальную поддержку. Муртазали Гасангусейнов поблагодарил Меликова и отметил, что не смог добиться приема у прежнего главы республики.

Отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов добился возбуждения уголовного дела об убийстве в ходе спецоперации в августе 2016 года его сыновей - 17-летнего и 19-летнего Наби и Гасангусейна - многочисленными акциями протеста. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако родители братьев и их односельчане настаивают, что юноши были чабанами и просто пасли в горах скот. Результатом серии ноябрьских пикетов 2019 года стало дисциплинарное взыскание начальнику отдела полиции, который отчитался об убийстве братьев как двух боевиков - он продолжает работать в МВД с понижением в должности до участкового. Муртазали Гасангусейнов требует возбудить против него дело, но уже четырежды получал отказ.

Сообщение о встрече Сергей Меликова с Муртазали и Патимат Гасангусейновыми была опубликована 25 декабря на странице Instagram-паблика dagizvestiyaa, на который подписаны около 275 тысяч пользователей. К 07.40 мск запись набрала 90,5 тысячи просмотров и 1000 комментариев. Часть их авторов потребовала наказать виновных в смерти братьев Гасангусейновых.

"А что виновных не собираются наказывать", – задался вопросом пользователь ofhfffh.

"А чем поможет? Виновных накажет или нет?" – спросил также пользователь treid0525.

"Одно интересно, а где наказание, где справедливость? Почему от наказания ушли те, кто в этом виноват?" – возмутился пользователь radjab1319.

Другая часть пользователей упрекнула прежних глав региона. "Неужели не могли тоже самое сделать прежние", – отметил пользователь murtuz_52.

"Столько лет, ни один руководитель региона не осмелился просто принять и послушать", – согласился пользователь imam.62mail.ru.

"Надеемся, что Меликов наведет в Дагестане порядок, народ почувствует, что есть поддержка правителя", – написала maksudova_zuleiha.

"Это не единственное такое дело, пусть это будет началом масштабного расследования", – заявил mikail05kadaran.

Запись о том, что Меликов провел встречу с Гасангусейновыми также была опубликована 25 декабря на странице Instagram-паблика lifedagestan, на который подписаны около 713 тысяч пользователей. К 07.50 мск запись набрала 22,7 тысячи просмотров и 193 комментария. Часть пользователей также потребовала привлечь к ответственности виновных.

"Ну почему бы ему не помочь найти и наказать убийц? Именно это оно должен был сказать", – подчеркнул пользователь kostumy_khasavuyrt.

"Это все очень хорошо, но убийцы на свободе! Расследование где?" – задался вопросом пользователь bilalmuaz.

"Найти убийц и наказать по всей строгости закона. Вот тогда родители успокоятся, больше им ничего не надо", – поддержал это мнение z_shop95.

Также сообщение о встрече Меликова с Муртазали и Патимат Гасангусейновыми было размещено 25 декабря на странице Instagram-паблика mkala_, на который подписаны около 418 тысяч пользователей. К 07.55 мск запись набрала 13,8 тысячи просмотров и 63 комментария. Пользователи также отметили, что виновные в смерти братьев Гасангусейновых должны быть наказаны.

"Может быть ночью по ошибке их убили. Подло впоследствии переодели убитых детей и подкинули оружие. Вот за такой подлый поступок эти нелюди должны быть наказаны", – написал mgazievgaziev.

"А чем закончилась эта встреча? Будут ли наказаны виновники?" – задалась вопросом bella280979.

"Это все понятно, виновных когда накажут?" – спросил также пользователь tyr_poezdki___dagestan_.