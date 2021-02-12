Родные арестованных дербентцев провели пикеты против отвода адвоката

12 февраля 2021, 18:07

Следователь вынес постановление об отводе адвоката жителей Дербента Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова, лишив их права на защиту, заявили родственницы обвиняемых на пикете в Махачкале. Мать третьего обвиняемого по делу о терроризме, Мирзаали Мирзалиева, утверждает, что силовики вынуждают его оговорить Барзукаева и Курбанова.

Как писал "Кавказский узел", жители Дербента Ислам Барзукаев, Гасан Курбанов и Мирзаали Мирзалиев (в СМИ упоминался также как Миразали Мизаралиев) были задержаны в июне 2019 года и обвинены в участии в незаконном вооруженном формировании. В декабре 2020 года Барзукаеву и Курбанову также было предъявлено обвинение в обучении террористической деятельности. Следователи не предоставили им возможность обсудить обвинение с защитником по соглашению, рассказала мать Барзукаева. 27 января матери всех обвиняемых провели в Дербенте серию одиночных пикетов в знак протеста против уже шестого отказа следствия возбуждать уголовное дело о пытках. Прокуратура отменила решение следствия и направила жалобы на пытки на дополнительную проверку. Отказы в возбуждении дела о применении насилии со стороны силовиков - распространенная практика, отметили адвокаты, посоветовав родственникам обратиться в ЕСПЧ.

По версии следствия, все трое организовали вооруженную группу и собирались поселиться в лесном массиве для "посягательств на сотрудников правоохранительных органов и оказания вооруженного сопротивления". Родственники заявили, что до задержания молодые люди были похищены, и их пытками и угрозами вынудили подписать признательные показания. Родные неоднократно проводили акции протеста с требованием остановить "беспредел" в республике. Они также указывали, что все отказы в возбуждении уголовного дела выносил один и тот же следователь.

Матери обвиняемых возмущены отводом адвоката

Сегодня родственницы обвиненных в терроризме дербентцев провели серию одиночных пикетов у здания МВД Дагестана и недалеко от республиканского управления СКР. У них было два плаката, которые разворачивались по очереди. На одном из плакатов было требование возбудить уголовное дело в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые "зверски пытали сыновей". На другом плакате было требование обеспечить их сыновьям "право на защиту". Оно связано с тем, что адвокат Тагир Шамсудинов, с которым Барзукаева и Рабаданова заключили соглашение, был отстранен следователем еще в конце декабря 2020 года.

Сам адвокат Тагир Шамсудинов узнал, что отстранен от дела, после ходатайства следователю об ознакомлении с процессуальными документами. "Следователь 21 декабря 2020 года вынес постановление об отказе в удовлетворении моего ходатайства, сославшись на свое же постановление, вынесенное в этот же день, о моем отводе от защиты интересов Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова. Поэтому якобы я не являюсь участником уголовного судопроизводства", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Шамсудинов.

Он подчеркнул, что постановления об отводе не получал и поэтому обратился с жалобой на действия следователя в Советский районный суд Махачкалы. С документами Шамсудинов смог ознакомится только перед рассмотрением жалобы в суде. Следователь мотивировал решение об отводе Шамсудинова конфликтом интересов между Барзукаевым и Курбановым, которые в ходе первого допроса "давали изобличающие друг друга показания".

Барзукаев и Курбанов отказались от признательных показаний и заявили о пытках именно после того, как их взялся защищать Тагир Шамсудинов, указала тетя Курбанова Зайнаб Рабаданова. "Тагир Шамсудинов вступил в дело 1 июля 2019 года. До этого у Ислама и Гасана были государственные защитники. Признательные показания они давали в конце июня [2019 года]. После того, как в дело вступил наш адвокат, Гасан и Ислам отказались от своих признательных показаний, заявили, что это был самооговор, который они были вынуждены сделать под пытками", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Рабаданова.

Она считает, что никакого конфликта интересов нет. Барзукаева и Курбанова привозят на заседания суда вместе, на большинстве заседаний о продлении меры пресечения они сидели в одной клетке, отметила Зайнаб Рабаданова. "Кроме того, если действительно адвокат все это время не имел права защищать Гасана и Ислама, то, получается, все процессуальные действия, которые проводились с участием Тагира Шамсудинова, незаконны. Все расследование дела, все эти тома, которое собирались за эти полтора года, тоже незаконны, потому что в них участвовал адвокат, которого, как оказывается, нельзя было допускать. Что они теперь будут делать со всем этим уголовным делом, интересно?" - сказала Рабаданова. Тем не менее, суд 9 февраля отказался удовлетворить жалобу адвоката, посетовала она.

Отвод адвоката связан с попыткой скрыть фальсификации в деле, заявила Елена Барзукаева. "В отношении наших сыновей расследуются два уголовных дела. Первое вел следователь МВД. Оно завершено, но прокуратура вернуло его обратно следователю. Сразу же после этого, 12 декабря прошлого года, Следственный комитет возбудил другое уголовное дело - по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и о терроризме, чтобы не выпускать наших детей из СИЗО. Им продлили срок задержания уже по второму делу. Мы ознакомились с материалами первого уголовного дела, там нет никаких доказательств вины. Теперь они фабрикуют второе дело и отводят нашего адвоката, чтобы все эти факты их фальсификации не были вскрыты", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Барзукаева.

Рабаданова и Барзукаева пояснили, что провели сегодня вместе с матерью Мирзалиева Аидой Мирзалиевой одиночные пикеты, добиваясь возвращения адвоката Шамсудинова к защите Барзукаева и Курбанова. В акции также приняла участие и бабушка Мирзаали Мирзалиева.

12 декабря 2020 года в камеру к Мирзалиеву пришли три силовика, которые стали уговаривать его дать показания против Курбанова и Барзукаева, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Аида Мирзалиева. "Они предложили ему оговорить Ислама и Гасана, и за это обещали «дать маленький срок». Мирзаали отказался. Сказал им, что не может этого сделать, так как ничего не знает и не будет что-то выдумывать. Тогда они стали угрожать, что надавят на его жену, отца", - сообщила Аида Мирзалиева. На следующий день после отказа Мирзалиева на девять суток поместили в карцер, добавила мать обвиняемого.

Глава полиции Махачкалы принял участниц акции

Акция вызвала интерес у прохожих. Они останавливались, чтобы прочитать содержимое плаката, некоторые фотографировали женщин. Один мужчина, который разговаривал по видеосвязи, остановился и передал своему собеседнику о том, что стал очевидцем пикета, он сообщил собеседнику и содержание плаката. Через непродолжительное время на месте проведения акции появились и сотрудники полиции. Они также фотографировали пикетирующих, спрашивали о причинах, записывали данные активисток, а затем докладывали о происходящем по телефону.

Примерно через 20 минут участковый сообщил, что пикетчиц к себе на встречу приглашает начальник УМВД Махачкалы, и предложил отвезти их в УМВД города. В здании управления их сразу же принял начальник Нурмагомед Муртузалиев. Родственницы обвиняемых подробно рассказали ему о том, где и когда те были задержаны, куда их отвезли и как пытали, а также о некоторых нестыковках, которые есть в уголовном деле, передал корреспондент "Кавказского узла", который также присутствовал на этой встрече. Нурмагомед Муртузалиев пообещал подготовить справку и передать ее главе МВД республики.

О результатах седьмой доследственной проверки по заявлению о пытках нет никакой информации, сообщила Елена Барзукаева. "Проверка по нашему заявлению о пытках длится уже больше года. До этого шесть раз следователь уже выносил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Последний отказ был отменен прокурором 31 декабря и была назначена дополнительная проверка. Чем закончилась эта проверка и какое решение по нему принято, если оно вообще принято, мы пока не знаем", - отметила Барзукаева.