Ростовский вуз объявил многомиллионные тендеры на обучение педагогов Донбасса

17 мая 2023, 20:37

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На базе Донского государственного технического университета запланировано обучение почти 4000 педагогов из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Затраты на проживание, питание, проезд и экскурсии этих педагогов составят почти 90 миллионов рублей, следует из данных сайта госзакупок.

"Кавказский узел" писал, что глава Минпросвещения России Сергей Кравцов летом 2022 года анонсировал переход школ на территориях Донбасса с 1 сентября 2022 года на российские образовательные стандарты, для этих целей будет подготовлено 15 тысяч учителей, в том числе по истории России, русскому языку и литературе.

На семинары для преподавателей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в Ростове-на-Дону потратят десятки миллионов рублей. Соответствующие тендеры разместил Донской государственный технологический университет. Деньги предназначаются на перевозку, размещение и питание педагогов, сообщило 16 мая издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из информации на сайте госзакупок, начальная сумма контракта размещенного Донским государственным техническим университетом на проживание педагогов, которые приедут повышать квалификацию, - 55 637280 рублей. Эти деньги предусмотрены на проживание педагогов, исходя из минимальной суммы 3180 рублей на человека в день Место проживания должно располагаться не более, чем в 10 километрах от места расположения вуза - площади Гагарина, 1 в Ростове-на-Дону. Обязательное условие - ежедневная уборка номеров. Таким образом, предполагается, что преподаватели проведут на повышении квалификации 17 496 человекодней. Контракт на проживание должен быть исполнен до 29 декабря.

16 886 000 рублей выделено на перевозку для педагогов из Донецка, Макеевки, Мариуполя, Луганска, Алчевска, Геническа, Мелитополя, так и от контрольно-пропускных пунктов у границы Ростовской области. Еще одна заявка размещена на организацию питания для педагогов - ее размер составляет 13 440 000 рублей. Также на сайте опубликована и другая заявка на меньшую сумму, 12 288 000 рублей, в которой указано, что определение поставщика отменено. Также на сайте госзакупок опубликовано заявка на проведение обзорной экскурсии по Ростову-на-Дону на более чем два миллиона рублей.

Сам университет сообщил, что "программы повышения уровня компетентности" пройдут около 4000 педагогов. , оно продлится с мая по ноябрь. "Обучение организовано потоками, в каждом из которых примерно 300 человек. Интенсив проходит 4 дня и состоит из семинаров, практических занятий, квизов, культурно-просветительских мероприятий <...> В образовательном интенсиве примут участие работники 25 образовательных организаций новых территорий, а также привлечены спикеры и эксперты вузов-партнеров из числа ведущих университетов РФ. По результатам обучения участникам будут выданы документы о повышении квалификации.

"В ходе совместной работы мы не только повысим профессиональный уровень преподавателей новых территорий страны, но и наладим научные и культурные связи", – заявил ректор ДГТУ Бесарион Месхи в своем Telegram-канале.

Это не первая программа повышения квалификации для педагогов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Так, издание 161.ru сообщало, что в летом 2022 года в Ростове-на-Дону прошли обучение не менее 1375 педагогов из ЛНР и ДНР в рамках перехода школ на российские стандарты образования - в частности, преподаватели истории, украинского языка и другие. Часть педагогов рассказали тогда, что вынуждены были сами оплачивать проезд до Ростова-на-Дону.

Этот же материал перепечатало издание ngs.ru. Публикация на сайте издания набрала 41 комментарий. "Представляю как они рады переучиваться, особенно учителя, всю жизнь преподававшие украинский язык", - написал пользователь Докток. "Школы перейдут на российские стандарты образования - вот печаль людям. Сама Россия стремительно деградирует под действием своих стандартов образования, которые сводятся к какому-то тупому натаскиванию на тесты с помощью "цифровизации", что по смыслу означает "учить детей наукам в школе никто не собирается, пусть просто делают вид 11 лет, что делают что-то ценное и полезное"", - отметил пользователь розы морозы. "Обещали учителей бесплатно отправить на курсы, а потом решили, а ну вас, сами дорогу оплачивайте - хотите работать, найдёте деньги на дорогу. Не найдёте, ну и фиг с вами. А деньги вот стопудово были выделены, раз это было заранее оговорено. Так где же эти деньги?", - спросил пользователь 214926043.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2022 года около 60 учителей из Дагестана выразили желание поработать в Донбассе, объяснив это хорошими финансовыми условиями и желанием помочь коллегам. В Минобрнауки республики пояснили, что командированным учителям будет выплачиваться двойная зарплата и 8000 рублей суточных. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты отметили, что власти завлекают дагестанских учителей в школы Донбасса материальными бонусами при том, что в самой республике, особенно в сельских школах, актуальна проблема нехватки квалифицированных педагогов.

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