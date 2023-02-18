Власти Дагестана рапортовали о ликвидации трехсменки в школах

18 февраля 2023, 10:11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На двухсменный режим обучения в 2022 году в Дагестане перешли 33 школы. В результате в республике было ликвидировано трехсменное обучение, отчитался глава Минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев.

Как сообщал "Кавказский узел", проблема с трехсменным обучением в школах Дагестана поднималась неоднократно. 17 октября 2020 года стало известно, что правительство России одобрило финансирование создания новых мест в школах для ликвидации трехсменного обучения в Чечне, Дагестане и Ингушетии. На эти цели трем республикам Северного Кавказа, а также Бурятии было выделено 12 млрд рублей. Власти Чечни отчитались о ликвидации трехсменки в школах 24 декабря 2022 года.

В Дагестане в 2022 году ликвидирован трехсменный режим обучения в школах. На двухсменный режим в прошлом году перешли 33 школы, сообщил министр образования и науки республики Яхья Бучаев. "Сделать это удалось благодаря привлечению дополнительных помещений – рекреаций, укомплектованию расписания и перевода некоторых предметов на дистанционный режим. Сегодня позже 19.00 занятия не заканчиваются ни в одной из этих 33 школ", – привел 17 февраля ТАСС слова министра.

Власти Дагестана планируют построить новые школы, в том числе, чтобы исключить возвращение трехсменного обучения. Строительство 19 учебных заведений уже начато. Кроме того, из-за демографического прироста и притока населения, необходимо строительство 15 новых школ в Махачкале и Каспийске, сказал министр.

"В городе Каспийске, который является спутником Махачкалы, где базируется Каспийская флотилия большое количество военнослужащих. Сейчас там наблюдается прирост детей дошкольного возраста, которые через несколько лет станут детьми школьного возраста", – пояснил Бучаев.

"Кавказский узел" также писал, что к новому учебному году 2021-2022 в Дагестане открылись семь школ на 2440 ученических мест. Однако это не решило проблему нехватки мест для учащихся – в 28 школах решено было сделать трехсменное обучение. На тот момент свыше 200 школ в республике располагались в ветхих и аварийных зданиях – там учились около 9% школьников. 15 декабря 2021 года в трех селах Хасавюртовского района были открыты новые школы, а 18 декабря 2021 года – в селе Оружба Магарамкентского района.

Напомним, ранее жители Ботлихского и Тляратинского районов жаловались, что их дети вынуждены учиться в неприспособленных помещениях, поскольку новые, полностью оборудованные школы, были построены на землях отгонного животноводства, не предназначенных для строительства капитальных объектов. 8 ноября 2022 года в Минсельхозе Дагестана заявили, что маршруты некоторых скотопрогонных трасс составлялись десятки лет назад, за эти годы они оказались внутри населенных пунктов. Это приводит к конфликтам между чабанами и местными жителями, и такая застройка стала одной из главных проблем отгонного скотоводства.

Помимо проблемы с трехсменным обучением, в Дагестане ранее сотрудники школ неоднократно жаловались на низкую оплату труда. Так, 31 января учителя школы села Уцмиюрт Бабаюртовского района пожаловались, что не получили обещанные в январе долги по дополнительным выплатам. Задержки выплат зарплаты и надбавок отмечаются более чем в половине муниципалитетов республики, сообщили в Минобрнауки Дагестана.

30 января прокуратура Дагестана информировала, что сотрудники Минобрнауки Дагестана заподозрены в крупной афере с деньгами учителей. По версии следствия, подозреваемые похитили более семи миллионов рублей, направленные из бюджета под видом компенсаций за неиспользованный отпуск.

27 апреля 2022 года стало известно, что силовики провели обыск в Минобрнауки Дагестана в связи с расследованием хищения продуктов на 2,8 млн рублей. По делу были заподозрены начальник отдела "Махачкалапродукта" и сотрудники нескольких школ.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.