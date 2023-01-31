Сотрудники Минобрнауки Дагестана заподозрены в крупной афере с деньгами учителей

31 января 2023, 11:49

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Сотрудники министерства образования и науки Дагестана и директора местных школ похитили более семи миллионов рублей, направленные из бюджета под видом компенсаций за неиспользованный отпуск, считает прокуратура.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 января педагоги школы села Уцмиюрт Бабаюртовского района Дагестана заявили об отсутствии стимулирующих выплат и о задержках зарплат. Такая ситуация наблюдается и в других районах республики, отметили они. Минобрнауки и следователи отчитались о проверках по жалобам педагогов.

26 января прокуратура Дагестана провела проверку на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства в Минобрнауки республики, после чего было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество"

По данным ведомства, сотрудники Минобрнауки Дагестана и директора школ, расположенных в различных районах республики, похитили 7 млн 167 тысяч рублей, которые были направлены из бюджета. Средства были выданы под видом компенсаций за неиспользованный ежегодный отпуск, сообщила 30 января на своем сайте прокуратура Дагестана.

Часть 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее Минобрнауки Дагестана заявило, что начало проверку после жалобы педагогов школы села Уцмиюрт об отсутствии выплат. Представитель ведомства указал, что все бюджетных средства, предусмотренные на 2022 год, доведены до муниципалитетов в полном объёме, и что зарплата направляется одной суммой без деления на базовую и стимулирующую части. О проверках также рапортовали Госинспекция труда и управление СКР по Дагестану.

В Дагестане остро стоит проблема с нехваткой школ. Также ранее жители республики неоднократно жаловались на проблемы с условиями обучения детей. Так, дети из Ботлихского и Тляратинского районов были вынуждены учиться в неприспособленных помещениях, поскольку новые, полностью оборудованные школы, были построены на землях отгонного животноводства, не предназначенных для строительства капитальных объектов.

"Кавказский узел" также писал, что 27 апреля 2022 года стало известно, что силовики провели обыск в Минобрнауки Дагестана в связи с расследованием хищения продуктов на 2,8 млн рублей. По делу были заподозрены начальник отдела "Махачкалапродукта" и сотрудники нескольких школ.

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