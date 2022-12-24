Власти Чечни отчитались о ликвидации трёхсменки в школах

24 декабря 2022, 10:34

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Власти Чечни смогли добиться ликвидации трехсменного обучения в школах после введения в эксплуатацию новых учебных заведений, сообщил председатель правительства республики Муслим Хучиев.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 августа 2020 года сотрудник Минобрнауки Чечни заявил, что полностью ликвидировать трехсменное обучение в школах республики планируется в течение ближайших трех лет. Для решения этой проблемы в республике будет построено 40 новых школ, пояснил он.

На 1 сентября текущего года в Чечне было 25 школ с трехсменным обучением, отметил ранее автор блога на "Кавказском узле". При этом президент России Владимир Путин еще в декабре 2016 года заявил, что в российских школах не должно оставаться третьих смен, а в перспективе – и вторых.

В Чечне полностью ликвидировано трехсменное обучение в школах, сообщил председатель правительства республики Муслим Хучиев, слова которого привел 23 декабря "Грозный Информ".

"По линии Минобрнауки и Минстроя в республике введено в эксплуатацию 29 школ на 17 184 места на сумму 14 млрд рублей и с 2022 года полностью ликвидировано трехсменное обучение. Проведен капитальный ремонт в 44 школах на 2,8 млрд рублей, проведена работа с федеральным центром по открытию филиала МГУ на базе инвестиционного проекта "ГМУ" стоимостью 3,7 млрд рублей", – процитировало 23 декабря ИА "Чечня Сегодня" слова Хучиева.

Запись о том, что в Чечне ликвидирована трехсменное обучение в школах, 23 декабря была размещена в Instagram-паблике* chp.checchnya, на который подписаны около 362 тысяч пользователей. На 10.30 мск эта публикация набрала 43 отметки "нравится", комментариев пользователи не оставили. В соцсетях "ВКонтакте" и Одноклассники" на 10.30 мск также нет реакции пользователей на эту новость.

Напомним, проблема трехсменного обучения в Чечне является последствием Первой чеченской войны. Ранее власти республики связывали трехсменку с нехваткой школ, а в сентябре 2018 года оправдали её еще и высокой рождаемостью в республике. При этом надо отметить, что проблема с трехсменным обучением в школах была актуальна не только в Чечне. 17 октября 2020 года стало известно, что правительство России одобрило финансирование создания новых мест в школах для ликвидации трехсменного обучения также в Дагестане и Ингушетии. На эти цели трем республикам Северного Кавказа, а также Бурятии было выделено 12 млрд рублей.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители Чечни неоднократно жаловались на трехсменное обучение в школах. Так 7 сентября 2020 года они рассказали о большом количестве детей в классах и трудностях с доступом до учебных заведений. "У нас никак этот вопрос с третьей сменой не решится. Хотя уже сколько лет об этом говорят. Младшая дочь учится в третью смену. Идти в школу далеко, занятия заканчиваются к семи вечера", – сказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" жительница села Беркат-Юрт Хава.

Другие жители республики также сетовали на нехватку школ. При этом директор школы №1 селения Зандак Ширвани Задаев ранее рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в учебных заведениях Чечни не хватает педагогов. Сотрудники школ республики о нехватке педагогов заявляли и в текущем году. По их мнению, чтобы эта профессия стала востребованной и конкурентной нужно повысить зарплату учителям.

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