Педагоги в Чечне призвали усилить программу по изучению родного языка

06 декабря 2022, 14:00

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В Чечне остро стоит проблема с изучением чеченского языка, а для того, чтобы исправить ситуацию нужно обновить содержание учебников и повысить зарплаты учителям, чтобы эта профессия стала востребованной и конкурентной, указали педагоги. Преподаватели школ в Дагестане и Ингушетии также указали на проблему с изучением родных языков.

Чеченский язык распространен в основном в Чечне, в Хасавюртовском и Новолакском районах Дагестана, а также в Ингушетии и других регионах России и в Грузии, частично – в Сирии, Иордании и Турции. Число говорящих на нем до начала вооруженных конфликтов в Чечне в 1994 году составляло около 750 тысяч человек (по другим сведениям около 950 тысяч), сказано в справке "Кавказского узла" "Чеченский язык".

Педагоги призвали обновить содержание учебников по чеченскому языку и чеченской литературе

В школах Чечни до пандемии дети учились по шесть дней в неделю, а во время пандемии они были переведены на пятидневку, рассказала Раиса, бывшая сотрудница министерства образования и науки республики.

"После объявления карантина занятия стали проводить дистанционно, что, несомненно, сказалось на качестве образования. Ведь далеко не все родители могли купить своим детям ноутбуки или планшеты, а слушать объяснения учителя и выполнять задания по телефону, особенно для тех детей, которые живут в горных селах, где не редки проблемы со связью", – сказала Раиса корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 2023-й Годом чеченского языка. В рамках Года чеченского языка будет образован оргкомитет, которому в месячный срок необходимо разработать план по подготовке и организации мероприятий, сообщило 29 ноября ИА "Чечня Today".

Пятидневка была сохранена не во всех школах Чечни, уточнила сотрудница администрации Шатойского района Зарема Келоева. В школах Шатойского района пять дней в неделю занимаются ученики младших классов, а для старшеклассников суббота – полный учебный день, сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

И при учебе в удаленном формате, и при стационарном обучении, еженедельно в школах Чечни проводилось по три урока по чеченскому языку и два урока по чеченской литературе. Столько же уроков в школьной программе выделено для изучения русского языка и русской литературы, добавила Калоева.

"До недавнего времени в нашем районе было 14 школ, после того, как к нам присоединили еще четыре населенных пункта: Дачу-Борзой, Чишки, Ярыш-Марды и Лаха-Варанды добавилось еще 5 школ. Во всех школах есть учителя родного языка. Но в районе не хватает учителей-предметников по химии, биологии, английского языка, математики", – сказала Зарема Калоева.

Во время двух чеченских войн села района подвергались сильным бомбежкам, от учительских домов ничего не осталось, добавила она. "Раньше у нас работали учителя, выпускники университетов из других регионов страны. Многие здесь работали и жили до самой пенсии. Тогда у нас были построены дома для учителей и для врачей. Проблем с учительскими кадрами не было. <…> Некоторые из педагогов-предметников, кто здесь до войны работал, хотели бы вернуться, но некуда – нет жилья", – пояснила Калоева.

Сельские дети хорошо говорят на чеченском языке, те, кто посещал детский садик, в школу приходят подготовленными, отметила она. "В детском саду воспитатели учат с ними чеченский алфавит, стихи, проводят праздники, на которых дети рассказывают стихи и поют песни на родном и русском языках", – сказала Зарема Калоева.

В учебниках, по которым школьники изучают чеченскую литературу, не хватает произведений современных авторов, считает учительница чеченского языка и литературы школы в селе Шатой Лейла Пацаева. "Моим ученикам 13-14 лет. <…> Они – люди новой эпохи, им нужна литература о жизни представителей нынешнего поколения. Есть же у нас современные молодые авторы, чьи произведения, наверняка заинтересует моих учеников", – сказала педагог корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что изображения в учебниках по чеченскому языку стоило бы сделать цветными. "У нас все рисунки в учебнике по родному языку черно-белые. Я даю задание детям: написать сочинение по картинке в учебнике "Золотая осень". И что ученик видит? Черно-белую осень?" – задалась вопросом Пацаева.

Она отметила, что иллюстрации к учебникам должны рисовать, в том числе и сами ученики школ. "Объявим конкурс, жюри выберет лучшие рисунки, и новый учебник издадут с красочными рисунками наших детей", – сказала педагог.

Мнение, что школьная программа по чеченской литературе нуждается в обновлении, также высказала директор Национальной библиотеки Чеченской Республики Сацита Исраилова. Она напомнила, что 2022-2023 учебный год объявлен в Чечне Годом чтения.

"В связи с этим мы, сотрудники библиотеки совместно с педагогами подготовили для старшеклассников список авторов, таких, как Абузар Айдамиров, Магомед Мамакаев, Магомед Сулаев, Муса Ахмадов и другие, с чьими произведениями мы рекомендовали им познакомиться. На наш взгляд, ученики младших классов с удовольствием познакомятся с героями рассказов Жамалдина Махмаева, Адама Ахматукаева, Зайнап Сулеймановой и с произведениями других детских писателей", – сказала Исраилова корреспонденту "Кавказского узла".

Списки рекомендуемой литературы были разосланы учителям родного языка по всей республике, отметила она. "И как результат – значительно выросло число желающих записаться в библиотеку и получить книгу именно из этого списка", – добавила Исраилова.

Группа ученых-языковедов занимается подготовкой к печати чеченского букваря "Абат" с учетом новых поправок. Этому букварю уже 50 лет, он был подготовлен языковедом Эльбеком Солтахановым, отметила педагог.

"Абат" стал самым жизнеспособным, самым долговечным из всех чеченских букварей", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" сын Эльбека Солтаханова Ибрагим Солтаханов.

Многие педагоги, которые преподают чеченский язык в школах Чечни, некомпетентны, отметила выпускница Чечено-Ингушского госуниверситета, которая более 40 лет преподает русский язык и литературу Роза. "Именно [в преподавателях чеченского языка и литературы] нуждается республика. И зарплата у их на 15 процентов больше, нежели у тех, кто преподает русский язык. Хотя и даже эти 15 процентов добавки – это мизер для семейного бюджета если учитывать постоянный рост цен на продукты первой необходимости ", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Роза заявила, что педагогам в Чечне сложно прожить на зарплату. По ее словам, учитель чеченского языка, который работает на одну ставку, в среднем получает около 15 тысяч рублей.

Тем, кто преподает родной язык, по словам Розы, нет возможности взять еще часы по другому предмету, если вдруг кто-то заболел или уехал. "Ни химика, ни физика она заменить не сможет. Ну, может вести какой-нибудь кружок – плюс 6 тысяч. Спасает от полной нищеты домашнее хозяйство", – рассказала педагог.

Жительница Чечни пожаловалась не малое количество контента в интернете на чеченском языке

Жительница Чечни Зарема отметила, что четверо ее детей дома разговаривают в основном на русском языке. "Старший сын, которому 13 лет вроде бы в этом году стал приносить четверки по родному языку, но заставить его читать книгу на чеченском – невозможно. А по языку стал учиться лучше, так у него появилась мотивация – дядя пообещал научить его водить машину с механическим управлением", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, трое младших детей часто смотрят YouTube, но там почти нет контента на чеченском языке. "Нашла, конечно, это не Дисней, но персонажи – то кричали, то говорили такой скороговоркой, что я не смогла понять и слова. Обрадовалась, когда дети сказали, что их поведут на спектакль в театр. Думала, что в кукольный театр. Однако спектакль был в помещении русского театра, и к тому же на русском языке. И потом я узнала, что кукольный театр закрыт на ремонт, а когда этот ремонт закончится – неизвестно", – отметила Зарема.

Уроженка Веденского района Чечни Майнат Андиевна является выпускницей Чеченского педагогического института, и по специальности она преподаватель чеченского языка и чеченской литературы, а также работает в магазине "Перекресток".

По ее словам, после вуза она вернулась в родное село, где отработала два года по специальности, затем пришлось уехать в Москву, где она стала работать в коммерции. Спустя некоторое время она вернулась к преподаванию. "Я стала учить детей чеченскому языку. Дистанционно. В соцсетях сама себе сделала рекламу и у меня появились ученики", – рассказала Майнат Андиевна корреспонденту "Кавказского узла".

Преподаватели обратили внимание на проблему изучения родных языков в Дагестане и Ингушетии

В Ингушетии школьники охотно учат ингушский язык, рассказала директор средней школы в высокогорном селе Ольгети Джейрахского района Хяди Кузьгова. "Они все говорят на родном языке, но вот грамотно писать и читать могут немногие. Сейчас даже ученики младших классов могут бегло читать", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В школах Ингушетии на изучение ингушского языка отведено пять часов в неделю, у старшеклассников в расписании только уроки родной литературы. "С удовольствием читают на ингушском произведения Идриса Базоркина, Ахмета Бокова, Магомеда Плиева. В школьной библиотеке есть эти книги. Кроме этого многие школьники берут книги в сельской библиотеке, там тоже много литературы на ингушском языке", – сказала Кузьгова.

В школах Дагестана сложилась критическая ситуация с изучением родного языка, подчеркнула научный сотрудник Дагестанского НИИ педагогики имени Тахо-Годи Миясат Муслимова.

По закону обучение в школах родному языку обязательное, и для этого отводится три часа в неделю. И хотя этого мало, но даже эти часы некоторыми директорами школ используются для изучения русского языка, рассказала она. "Школе предоставлено такое право, самой решать как использовать эти часы. Мне приходилось слышать от старшеклассников, что в расписании уроков стоит родной язык, а на самом деле проводятся занятия по русскому. Объясняется это тем, что сдавать учащимся придется экзамен по русскому языку, а не по родному", – рассказала Муслимова корреспонденту "Кавказского узла".

В Дагестане катастрофически не хватает учителей по родному языку. Конкурс на филологические факультеты в университете и в пединституте на отделение дагестанских языков уменьшается с каждым годом, добавила она.

"В прошлом году на отделение лакского языка не было ни одного абитуриента, не смогли набрать желающих. По большому счету, учителя этих специальностей не востребованы, потому и не идут в вузы учиться родным языкам. Значит, нужно стимулировать этих учителей тройными зарплатами, а студентов, которые будут поступать на отделения родных языков, повышенными стипендиями", – считает Муслимова.

Программы по изучению родного языка, которые приходят из федерального центра, не всегда применимы в республике, потому что Дагестан многонациональная республика, добавила она. "При существующей системе изучения родных языков они умирают. Еще два поколения и часть языков в Дагестане просто исчезнет", – сказала Миясат Муслимова.

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