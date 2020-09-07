Жители Чечни посетовали на нехватку мест в школах

07 сентября 2020, 02:01

Для ликвидации проблемы трехсменного обучения в Чечне до 2024 года планируется строительство 67 школ, сообщил председатель правительства республики Муслим Хучиев. Жители Чечни рассказали также о большом количестве детей в классах и трудностях с доступом до учебных заведений.

Как писал "Кавказский узел", число школ с трехсменным обучением снизилось в этом учебном году с 83 до 73. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Чечни. В Грозном же обучение в три смены идет более чем в трети школ.

По данным Минобразования Чечни, на сегодняшний день в республике работают 488 общеобразовательных школ, в которых учатся более 295 755 учеников, в том числе 33 032 первоклассника. При этом в 73 школах из-за нехватки мест занятия проходят в три смены. Это меньше, чем в 2019 году, когда школ с трехсменкой было 85, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства.

Репортаж о прошедшем в Грозном совещании под председательством главы Кабинета министров Чеченской республики по вопросу ликвидации трехсменного обучения в общеобразовательных учреждениях республики был показан 5 сентября в новостной программе ЧГТРК «Грозный».

Муслим Хучиев в своем выступлении указал, что в течение ближайших двух лет в регионе планируется построить 40 новых школ, а к 2024 году - еще 27. Также было отмечено, что в настоящее время в Чечне в 73 общеобразовательных учреждениях из-за нехватки посадочных мест занятия проводятся в три смены, и что в третью смену вынуждены учиться более 10 800 учащихся.

Публикацию о прошедшем совещании разместил Instagram-паблик «Грозный-ТВ». По данным на 02.01 мск сегодня, 7 сентября публикация набрала 20 810 просмотров и 24 комментария.

«В регионе до 2022 года планируется ввести в эксплуатацию 40 зданий общеобразовательных учреждений на 26,6 тысяч посадочных мест, а также две школы-интерната на 396 мест. Министерством просвещения РФ прорабатывается вопрос о строительстве еще 27 школ на 15,3 тысяч мест к 2024 году. Это позволит полностью ликвидировать трехсменное обучение», - приводятся в описании к публикации слова председателя правительства Чечни Муслима Хучиева.

Пользователи соцсети в целом положительно отнеслись к прозвучавшей информации об увеличении числа школ.

«Это хорошая новость, надеемся и в ст. Петропавловской построят (школу)», - прокомментировала ситуацию rmasieva.

«Надеюсь, и станица Первомайская в этом списке», - пишет fatimus85_85. Другие пользователи указали на необходимость строительства новых школ в Гудермесе, а также в населенных пунктах Алхазурово, Беркат-Юрт и Катаяма.

Указали на нехватку школ в других населенных пунктах Чечни и подписчики Youtube-паблика "Eldit_net". Сообщение по данным на 02.01 мск сегодня, 7 сентября набрало 724 отметки "Нравится" и 18 комментариев. Пользователи соцсети, в частности, указали, что не хватает школ в станицах Червленной и Дубовской.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни пожаловались на большое количество проблем с образовательных учреждениях республики.

«Трехсменка - это одно, но есть и другая проблема. Это большое количество детей в классах. У меня две дочки учатся в младших классах, так у них по 35 учеников в каждом классе. Сократить число учеников они не могут, уже и «Е» классы есть. Построили бы новую школу, тогда можно было бы часть детей перевести туда», - полагает жительница Грозного Залина.

«У нас никак этот вопрос с третьей сменой не решится. Хотя уже сколько лет об этом говорят. Младшая дочь учится в третью смену. Идти в школу далеко, занятия заканчиваются к семи вечера. Тротуары не везде, приходится вдоль трассы идти, а там движение большое. Очень переживаю каждый раз, встречаю, по возможности, из школы», - отметила жительница селения Беркат-Юрт Хава.

«У нас в селе всего одна школа, да и то в центре. Мы живем на окраине, ребенку приходится больше двух километров пешком идти на занятия. Такая проблема не у нас одних, а у многих. И в других селах есть такое. Надо либо новые школы строить так, чтобы детям было удобно добираться, либо транспорт выделять, чтобы он детей развозил. О трехсменке я и не говорю», - высказал свое мнение житель селения Первомайское Хамзат.

«Школа на одной стороне поселка, мы живем на другой. На занятия ребенка отвозит муж, когда едет на работу, а домой ему приходится возвращаться пешком. Это несколько километров», - утверждает жительница Грозненского района Аймани.

Напомним также, что помимо недостаточного количества школ проблемой в Чечне является также нехватка учителей-предметников. В частности, заместитель главы администрации Ножай-Юртовского района Хусайн Мамадиев сообщил, что школ в селах района становится все больше, а учителей не хватает. "Из Московской области приедут четыре педагога, учителя английского языка, будут работать в Ножай-Юрте и в Беное. Уже решен вопрос с жильем для этих педагогов", – сказал Мамадиев накануне нового учебного года.

О нехватке педагогических кадров сообщил и Ширвани Задаев, который более 20 лет является директром средней школы №1 селения Зандак. "Это проблема не только в нашей школе, многие жалуются на нехватку педагогических кадров. Но эту проблему нам помогают решать соседи из Дагестана. Мы же находимся рядом, всего семь километров до ближайшего дагестанского села. Оттуда на такси приезжают учителя-предметники. В нашей школе работают семь человек из Дагестана, во второй школе – пять", - рассказал он.