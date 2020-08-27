Чиновники отчитались о сокращении трехсменки в школах Чечни

27 августа 2020, 12:10

Число школ с трехсменным обучением снизилось в наступающем учебном году с 83 до 73, сообщили в Минобрнауки Чечни. В Грозном обучение в три смены будет идти более чем в трети школ.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 января в Гудермесе и Шелковской открылись по одной школе, что позволило ликвидировать трехсменное обучение сразу в нескольких учебных заведениях, отметили в Минобрнауки Чечни.

Проблема трехсменного обучения в Чечне существует уже несколько лет. В 2018 году в три смены работали 45 школ, в 2019 году их количество выросло до 83. Всего на 278 тысяч школьников в системе общего образования региона в 2019 году приходилось 180 тысяч посадочных мест, сообщило министерство образования и науки региона.

Число школ с трехсменным обучением в Чечне сократилось до 73, сообщили в Минобразования региона. "Снизить количество образовательных учреждений с трехсменной формой обучения удалось благодаря строительству 20 новых школ в Грозном, Аргуне, Грозненском и других районах республики. Плюс к этому в Грозном на днях введен в эксплуатацию новый учебный корпус гимназии имени Ахмата-хаджи Кадырова на 600 мест. Это в общей сложности дополнительные 9 700 новых посадочных мест", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минобразования региона.

Полностью ликвидировать трехсменное обучение в школах региона планируется в течение ближайших трех лет, отметил сотрудник министерства. "Для решения этой проблемы в республике будет построено 40 новых школ", – рассказал он.

После введения в эксплуатацию 40 новых школ местами будут обеспечены 26 тысяч 640 учеников, сообщил 26 августа глава Минобразования Чечни Идрис Байсултанов. "В период 2020-2022 годов в республике планируется построить 40 общеобразовательных организаций на 26 640 мест и две школы-интерната на 396 мест, в том числе 27 школ на 19 440 мест в рамках федерального проекта "Современная школа", – привел 26 августа ТАСС слова Байсултанова.

Сейчас в Чечне работает 488 общеобразовательных учреждений. В новом учебном году, как указали в министерстве, школы республики примут порядка 295 тысяч 700 учащихся, что на 8 500 школьников больше, чем было в 2019-м. Из них свыше 33 тысяч детей – первоклассники, отметил сотрудник Минобразования Чечни.

По его словам, ученики 1-4 классов в Чечне будут обеспечены бесплатным горячим питанием. "Такое поручение было дано президентом страны, и оно будет выполнено в полном объеме. Всего бесплатным питанием у нас будет обеспечено свыше 131 тысячи учащихся", – сказал сотрудник ведомства.

Власти Грозного объяснили трехсменное обучение нехваткой мест в школах

Родители школьников пожаловались на трудности из-за учебы детей в третью смену. "Занятия в третью смену начинаются во второй половине дня и заканчиваются к шести, а то и к семи вечера. В сентябре это еще более-менее терпимо, но дальше, особенно зимой, когда темнеет уже к четырем вечера – проблема. Дети возвращаются домой уже в темноте. Каждый раз нужно их встречать. Уже сколько лет говорят об этой проблеме, но почему-то так и не решают", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозненского района Таиса.

В Грозном обучение в три смены приходится вести из-за того, что в школах не хватает мест. В городе работает 61 общеобразовательное учреждение, сообщили в мэрии. "Практически во всех районах города сейчас ведется строительство новых школ, которое должно завершиться в следующем году. К 1 сентября у нас открыт новый корпус гимназии №1 имени Ахмата-хаджи Кадырова, а также школа на 360 мест в Октябрьском районе города", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации города.

В Грозном трехсменка сохраняется в 22 школах, сообщило издание "Грозный Информ". "Чтобы разгрузить образовательные учреждения, в Грозном идет строительство трех новых школ и трех дополнительных корпусов. Из них с 1 сентября откроют свои двери для обучающихся новый корпус гимназии №1 им.А.Кадырова на 600 учеников и новая школа №13 по улице Сайханова на 360 мест", - привело 11 августа издание слова мэра города Исы Хаджимурадова.