Число школ с трехсменным обучением выросло в Чечне

03 сентября 2019, 04:43

В 83 школах Чечни занятия будут вестись в три смены, причем в прошлом учебном году таких школ было 73, сообщили в министерстве образования региона. Расходы на сборы в школу увеличились, некоторых учебных пособий не хватает и их приходится покупать, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" родители учеников.

Все школы Чечни подготовлены к учебному году, сообщил 2 сентября корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства образования республики.

«К 1 сентября открыты четыре новых школы, еще 14 планируется открыть до конца этого года. Нерешенным остается вопрос трехсменного обучения. Из-за нехватки мест в 83 школах занятия будут вестись в три смены, а это более десяти тысяч учащихся», - отметил он.

По его словам, в прошлом году обучение в три смены велось в 73 образовательных учреждениях республики. Увеличение количества школ с трехсменным обучением представитель ведомства связал с увеличением числа учащихся.

Количество школ с трехсменным обучением в Чечне растет каждый год. В 2017 году их число выросло с 38 до 45. В 2018 году глава республики Рамзан Кадыров привел данные о 70 школах с трехсменкой, объяснив проблему высокой рождаемостью.

"В минувшем учебном году численность школьников у нас составляла 278 тысяч человек. Теперь же число учащихся превышает 282 тысячи. При этом 33 800 детей – это первоклассники. Их у нас почти на три тысячи больше, чем было год назад. Проблема нехватки ученических мест существует как в сельской местности, так и городах, включая Грозный", - сказал он.

Для решения проблемы трехсменного обучения, по словам сотрудника министерства, в ближайшие три года в рамках проекта «Образование» планируется построить 25 школ, рассчитанных на 14 600 учащихся.

Родители учащихся заявили об увеличении расходов на сборы в школу

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" родители учащихся сообщили о росте расходов на подготовку детей к школе и нехватку учебных пособий. Они также отметили, что каких-либо дополнительных требований по сравнению с прошлым учебным годом в школах пока предъявлено не было. Приведенные мнения не является репрезентативным опросом и отражают лишь частные мнения опрошенных.

«Дочь пошла в первый класс. На сборы ушло около 14 тысяч рублей. Форму брали в школе, все остальное покупали в магазинах и на рынке. Цены на все разные в зависимости от качества. Рубашку, например, можно найти и за 400, и за тысячу, и за полторы тысячи. То же самое и с обувью. Цены начинаются от 500 рублей. Дешевое брать не стали, все-таки ребенок в первый раз идет в школу, для него это событие. Да еще хочется, чтобы на фоне других детей она выглядела нормально», - рассказала домохозяйка Элиза. По ее словам, расходы на подготовку дочери к школе составили примерно 40 процентов бюджета ее семьи из четырех человек.

«У меня в школе учится трое детей. Все в начальных классах. Всем троим пришлось покупать новую форму, два ранца, канцтовары и много еще чего. Друзья посоветовали один торговый центр в городе (Грозном), где можно подешевле вещи купить. Действительно, цены там оказались вполовину ниже, чем на рынке. Прикупили кое-что там. Насчет качества не скажу, но на одного ребенка ушло восемь тысяч, на другого - 11 тысяч, на третью – 13 тысяч рублей. Если бы все брал на рынке, то пришлось бы как минимум в полтора-два раза переплатить», - рассказал грозненец Иса, работающий таксистом.

По его словам, на сборы детей в школу у него ушло больше 40 процентов месячного заработка.

В 2018 году жители чеченского поселка Ойсхара (Новогрозный) Гудермесского района в 2018 году жаловались на поборы и принуждение к покупке школьной формы "Фирдаус" в местных школах. Обращение к главе Чечни от имени жителей поселка поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" 23 мая. Авторы обращения призвали Рамзана Кадырова обратить внимание на ситуацию в образовательных учреждениях поселка. Власти и Минобразования Чечни опровергли эти данные.

Собрать ребенка в первый класс обходится дешевле, чем ученика старшего класса, а расходы на мальчиков несколько меньше, чем на девочек, отметила местная жительница Асет, работница кафе.

«Дочь в первый класс пошла два года назад, тогда на ее сборы ушло тысяч девять. В этом году отправили сына в первый класс, ему тоже все купили. Обошлось примерно в такую же сумму. Для девочки приходится вещей больше покупать. Бантики там, колготочки и все остальное. Вот и собрать их в школу обходится дороже», - сказала она.

«Если дети учатся в младших классах, то это еще куда ни шло. Но чем старше становится ребенок, тем расходы на подготовку к школе увеличиваются. Тетрадей надо больше брать, принадлежностей, костюм нормальный для парня меньше чем за десять тысяч не найти, - отметил предприниматель Лема.

По его словам, сыну пришлось купить две рабочие тетради, один учебник по родной литературе.

«Остальное все выдали в школе. На то, чтобы его собрать к школе, 17 тысяч пришлось потратить. Это при том, что мы с женой вместе зарабатываем 48-50 тысяч», - рассказал он.

«Учебники в школе выдают, это правда, но кое-что приходится докупать самим. Дочка в третьем классе, учебников на чеченском им не выдали. Говорят, что их не хватает, и надо искать самим. У моей знакомой нашлись два учебника – по чеченскому языку и чеченской литературе. Отдала их нам по 250 рублей. А так на рынке они по 500 рублей минимум продаются», - рассказала сотрудница одного и республиканских ведомств Залина.

Кроме того, по ее словам, на комплект школьных тетрадей сдали по 1650 рублей.

«Классный руководитель сказала, что они должны быть одинаковые, и что сама их закупит для всех», - отметила она.

«Основной комплект книг в школе выдали... Но вот рабочую тетрадь по английскому языку, книги по чеченской литературе и чеченскому языку надо покупать самим. Думаю, тысячи в полторы-две это обойдется, учебники дорогие. Не знаю, откуда на рынке берутся учебники на чеченском, которых в школьных библиотеках нет. Минобразования следовало бы проверку организовать по этому поводу», - считает жительница республики Тамара.

«В школе две внучки учатся, которые живут с нами. Дочь в ларьке работает, зарплата там всего 15 тысяч. Пришлось нам с женой ей помочь с подготовкой к школе. Купили им кое-что из одежды, обувь, ранцы новые, тетради, ручки, альбомы и все остальное. Половина из моей зарплаты в 35 тысяч и часть пенсии жены на это ушло», - рассказал работник автопредприятия Мовсар.

«Учебный год только начался, а сбор денег уже идет. По 1 500 рублей сдали вчера на покупку комплекта тетрадей для детей. Классный руководитель сказала, что тетради должны быть одинаковыми, вот мы и скинулись. Вообще-то я и сама могла бы этот комплект купить, даже дешевле рублей на 100-200, но не хочется, чтобы ребенок как-то выделялся на общем фоне. Потому и отдала деньги», - сообщила грозненка Фатима, медик по образованию.

По ее словам, в конце минувшего учебного года им пришлось сдать по 500 рублей на ремонт школы, а в этом году новых сборов денежных средств "пока нет".

«Получили сегодня (2 сентября) учебники в школе сыну. Книжки ношеные, некоторые вообще затертые. Еще надо докупить рабочую тетрадь по английскому языку, и учебник родного языка. Это дополнительно к тем расходам, что ушли на подготовку к школе, канцтовары и все остальное. Через месяц праздник, День учителя... Будем деньги на подарок собирать классному руководителю, затем Новый год, 8 марта. Это тоже дополнительные расходы. Хотя вроде бы никто и не говорит, но приходится сдавать», - сказала продавец продуктового магазина Седа.

Ранее родители учащихся из других регионов Северного Кавказа жаловались на высокие затраты при сборе детей в школу.

По словам Оксаны Тхакаховой из Кабардино-Балкарии, сбор двух школьников обошелся в 25 тысяч рублей. Мать троих детей Саида Магомедрасулова из Дагестана пожаловалась, что на сбор детей в школу ушло около 30 тысяч рублей, а Хаваж Долаков из Ингушетии сообщил, что сбор ребенка в первый класс обошелся в пять тысяч рублей без учета стоимости канцелярских принадлежностей.