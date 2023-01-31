Педагоги в Дагестане назвали нерешенной проблему оплаты труда

31 января 2023, 20:41

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Учителя школы села Уцмиюрт Бабаюртовского района Дагестана не получили обещанные в январе долги по дополнительным выплатам. Задержки выплат зарплат и надбавок отмечаются более чем в половине муниципалитетов республики, сообщили в Минобрнауки Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 января педагоги школы села Уцмиюрт Бабаюртовского района Дагестана заявили об отсутствии стимулирующих выплат и о задержках зарплат. Такая ситуация наблюдается и в других районах республики, отметили они. Минобрнауки и следователи отчитались о проверках по жалобам педагогов.

Сообщение от учителей школы села Уцмиюрт Бабаюртовского района Дагестана об удержаниях из зарплаты поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 23 января. "В Бабаюртовском районе, селение Уцмиюрт, задержка заработной платы. И с сентября месяца мы не знаем, какая заработная плата полагается нам, так как каждый месяц идёт удержание. И директор, и завуч нам не могут адекватно объяснить, почему и зачем удерживают. С сентября месяца до декабря из нашей зарплаты удерживали от 1500 до 4000 рублей. Во всех районах Дагестана были премии учителям, только в нашем районе не дали, а наоборот, удержали 17% заработной платы за декабрь. В декабре сказали, что зачислят в январе, но потом стали нам грубить и сказали "не ждите этих денег, отстаньте от нас!" - говорится в сообщении. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Учителя школы села Уцмиюрт Бабаюртовского района рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что по состоянию на 17.00 мск 31 января стимулирующие выплаты, премии и надбавки выплачены не были.

"То, что с сентября с нас удерживали, мы не получили, хотя обещали, что в январе получим разницу. Когда будут выплаты, ничего не говорят теперь", - рассказал один из педагогов, уточнив, что они получают только минимальную зарплату.

Подобная ситуация с задержкой выплат наблюдается в Левашинском, Сергокалинском, Дербентском, Гунибском и других районах, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" учителя этих муниципалитетов.

Проблемы с выплатой зарплаты учителям зафиксированы в 30 муниципальных образованиях республики, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минобрнауки Дагестана. С невыплатами столкнулись не только педагоги, а все сотрудники школ, рассказал представитель ведомства.

"Где-то это частичная выплата заработной платы, в других местах полностью не выплачена заработная плата за декабрь. Конкретную картину покажет проверка, которую, кроме Минобрнауки Дагестана, осуществляют Счетная палата Дагестана и Служба государственного финансового контроля республики. В основном, причина с образованием кредиторской задолженности связана с несвоевременной, и не в полном объеме проведенной оптимизацией штатной численности, рекомендованной Минфином Дагестана в 2021 году", - пояснили в Минобрнауки Дагестана.

В Дагестане насчитывается 42 района и 10 городов, следует из информации на сайте правительства республики.

В Гострудинспекции Дагестана сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что проверка продолжается. В частности, получено письменное обращение работника Чирагской средней школы Агульского района о нарушении трудовых прав педагогических работников, в части оплаты труда.

"Выплата за классное руководство и заработной платы с сентября 2022 года произведена с нарушением сроков. Документы, свидетельствующие о начислении и выплате работникам денежной компенсации за задержку указанных выплат - не представлены. В адрес МКОУ "Чирагская СОШ" направлено предостережение о недопустимости нарушений закона и предложено начислить, и выплатить работникам денежную компенсацию за задержку выплаты за классное руководство в 2022 году, а также заработной платы за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2022 года", - сообщили в Гострудинспекции.

Проверку информации о невыплате заработной платы учителям в Левашинском, Хунзахском, Сергокалинском, Гунибском, Дербентском и Ботлихском районах республики проводит и управление Следкома по Дагестану, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ведомства. Проверка еще продолжается, о ее результатах будет опубликована информация, сообщили в СК Дагестана.

Сотрудники Минобрнауки Дагестана и директора школ, расположенных в различных районах республики, похитили 7 миллионов 167 тысяч рублей, которые были направлены из бюджета. Средства были выданы под видом компенсаций за неиспользованный ежегодный отпуск, сообщила 30 января на своем сайте прокуратура Дагестана.

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