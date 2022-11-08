Власти Дагестана прояснили свою позицию по землям для отгонного животноводства

08 ноября 2022, 21:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Маршруты некоторых скотопрогонных трасс в Дагестане составлялись десятки лет назад, за эти годы они оказались внутри населенных пунктов. Это приводит к конфликтам между чабанами и местными жителями, и такая застройка стала одной из главных проблем отгонного скотоводства, считает Минсельхоз Дагестана. Виноватым в ситуации, в первую очередь, является арендатор, который допустил незаконные строения, заявил министр по земельным и имущественным отношениям Заур Эминов.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Минсельхоза республики Дагестана Мухтарбий Аджеков в начале ноября сообщил, что с властями 13 муниципалитетов обсуждается идея обмена их земельных участков на застроенные трассы земель отгонного животноводства. Он объяснил это решение тем, что во многих муниципалитетах трассы для перегона скота на пастбища застроены, в том числе домами, магазинами и заправками.

Отгонное животноводство – исторически сложившаяся система ведения овцеводства, базирующаяся на посезонном использовании зимних и летних пастбищ для выпаса скота. К землям отгонного животноводства относятся в том числе участки, выделенные для передвижения скота, стоянок и выпаса по пути с летних пастбищ на зимние и обратно. Земли отгонного животноводства являются собственностью Дагестана, имеют особый статус и не подлежат приватизации. Изменение статуса земель отгонного животноводства осуществляется правительством республики, говорится в законе "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан".

Без присвоения статуса на землях отгонного животноводства в Дагестане образованы 210 населенных пунктов, в которых проживает более 80 тысяч человек, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Минимущества Дагестана.

"Правового статуса у поселков, как и расположенных на их территории социальных объектов, нет. В стихийно образованных населенных пунктах построены общеобразовательные организации, которые не могут получить лицензии на оказание и осуществление образовательной деятельности, в связи с тем, что они возведены и находятся на землях отгонного животноводства. У людей отсутствует регистрация, возникают проблемы с постановкой на учет в медучреждениях, детских садах и школах", - отметил сотрудник ведомства.

Напомним, что такое же количество жителей незарегистрированных населенных пунктов, построенных на землях отгонного скотоводства ведомство насчитало и в 2020 году.

Одна из главных проблем в сфере отгонного животноводства - застроенность скотопрогонных трасс, считает Минсельхоз Дагестана. "Общая их протяженность составляет около трех тысяч километров. Они проходят по 50 маршрутам на территории более десяти муниципалитетов", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства.

Как пояснили в министерстве, маршруты некоторых скотопрогонных трасс составлялись десятки лет назад. За эти годы некоторые из них оказались внутри населенных пунктов. Часть оказалась выведена из оборота, так как застроена коммерческими объектами и жилыми домами. Такая ситуация создает проблемы в период перегона скота с зимних пастбищ на летние и обратно, возникают конфликты между чабанами и землепользователями.

Всего в республике насчитывается 4,5 миллиона гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Земли отгонного животноводства, включая скотопрогонные трассы со скотоплощадками, составляют 1,7 миллионов гектаров. Они являются собственностью республики, имеют особый статус, и не подлежат приватизации, отметил на прошедшем 2 ноября совещании по эффективному использованию земель отгонного животноводства премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, говорится в релизе, опубликованном на сайте правительства республики.

В ситуации виноват в первую очередь арендатор, который допустил незаконные строения, заявил министр по земельным и имущественным отношениям Заур Эминов.

«Мы приняли решение действовать по следующему принципу: использует арендатор земли в соответствии с договором об аренде – пусть использует дальше, если нарушил условия договора, будем ставить вопрос о расторжении договора. На сегодняшний день Минимуществом Дагестана уже направлены 37 исков по расторжению договоров аренды», - сказал Эминов на совещании 2 ноября.

Он отметил, что несколько договоров уже расторгнуты в судебном порядке и в министерство поступают вопросы о дальнейшей судьбе этих земель.

«Мы получаем в свой адрес предложения передать земли в муниципалитет. Но у нас только один ответ - в силу регионального законодательства, отмечающего особый статус этих земель, земли отгонного животноводства могут находиться только в республиканской собственности. Пока на территории республики действует этот закон, правовых оснований для передачи земель муниципалитету нет», - сказал Эминов.

Представитель ведомства пояснил корреспонденту, что арендаторы в данном случае не скотоводы, а те, кто взял землю в субаренду и застроили ее.

Напомним, в июне 2021 года кумыкские активисты организовали общественные слушания, участники которых заявили, что власти республики вносят изменения в закон о землях отгонного животноводства, не учитывая интересы коренного населения. По их словам, появление на таких землях населенных пунктов и круглогодичный выпас скота на пастбищах приводят к экологическим проблемам и угрожают исчезновением кумыкскому этносу.

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