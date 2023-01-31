Мэрия Дагогней предоставила детям зал для танцев после обращения к Путину

31 января 2023, 17:25

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Воспитанники детской школы искусств могут заниматься в помещении Дома детского творчества, большинство родителей помещение устроило, сообщили в администрации Дагестанских Огней. Власти города оперативно отреагировали на обращение к президенту России, в котором родители сообщили, что с октября дети остались без помещения для занятий национальными танцами, однако новый зал расположен далеко, рассказала мать одного из учеников.

Как писал "Кавказский узел", родители воспитанников детской школы искусств города Дагестанские Огни записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой помочь детям заниматься хореографией. "Наши дети несколько месяцев выселены из своего зала. Помещение снесли, и дети в начале учебного года остались на улице без помещения. С октября месяца дети бегают из одного помещения в другое", - сообщила одна из мам.

Воспитанники хореографического отделения школы искусств №2 занимались на базе ДЮСШ №1, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе администрации города Дагестанские Огни. По словам представителя мэрии, здание находилось в аварийном состоянии, не отапливалось, стены и потолки были покрыты трещинами.

"На основании постановления администрации города Дагестанские Огни и по заключению Республиканского центра по сейсмологической безопасности была создана комиссия, которая занялась оценкой состояния объекта. Было получено два заключения о признании здания ДЮСШ №1 аварийным. Поскольку проведение занятий на базе ДЮСШ №1 оказалось невозможным, хореографическому отделению ДШИ №2 в качестве альтернативы предложено помещение Дома детского творчества", - сообщил представитель мэрии.

Представитель муниципалитета добавил, что 30 января преподаватели хореографического отделения и родители воспитанников школы искусств осмотрели помещение Дома детского творчества для проведения занятий по хореографии. Большинство родителей и педагогический состав устроило новое место для проведения занятий, сказал он.

С проведением занятий в новом помещении согласились не все, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" родители учеников."В Доме детского творчества теплое помещение, хорошее освещение, есть зеркала, проектор. Меня это устраивает. Занятия бесплатные", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Марьям.

Она добавила, что некоторые родители не согласились с переходом в новое помещение, так как оно располагается далеко от центра города.

Ранее дети занимались в аварийном здании ДЮСШ №1, которое снесли, ничего не предложив взамен. С октября 2022 года родители вынуждены самостоятельно арендовать для занятий помещения в городе. Всего в студии кавказских национальных танцев занимается около 160 детей, рассказала жительница Дагестанских Огней Наида.

"Родители и педагоги нашли вначале помещение, выделенное под кафе. Затем арендовали помещение, где был ремонт обуви, но выяснилось, что онов ненадлежащем состоянии – плесень, мокрые полы, дети начали болеть. Не было условий для занятий, а ведь они занимают призовые места на республиканских конкурсах", - рассказала Наида. По ее словам, родители платили за аренду по 200 рублей месяц с человека.

На видеообращение к Путину реакция со стороны властей города последовала незамедлительно, они предложили помещение в Доме детского творчества, рассказала Наида. Однако, по ее словам, группу, в которой занимается ее ребенок, новый зал не устраивает. "Помещение расположено очень далеко. Расписание занятий танцами не стыкуется с учебой в общеобразовательной школе, особенно для тех, кто учится во вторую смену. Мы просили дать помещение поближе, так как многие родители работают, и физически не успевают через день водить детей на занятия, тем более зимой рано темнеет", .- отметила она.

Он добавила, что в группу, где занимается ее ребенок, входят около 40 детей, в основном младшего возраста, с пяти лет. С детьми занимаются педагог и три музыканта. По ее словам, родители группы, где занимается ее ребенок, будут продолжать добиваться предоставления помещения в центре города.

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