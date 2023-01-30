Жители Дагестанских Огней привлекли внимание к бедственному состоянию школы искусств

30 января 2023, 00:34

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Помещение хореографического отделения детской школы искусств в городе Дагестанские Огни снесли в начале учебного года. Чтобы дети продолжали заниматься, родители вынуждены оплачивать его аренду за свой счет, но даже в арендованном помещении нет никаких условий, в здании сыро, холодно, а на стенах и потолке плесень, заявили родители.

Видеообращение родителей воспитанников детской школы искусств города Дагестанские огни опубликовал телеграм-канал "Спросите у Расула" (53 393 подписчика) 29 января. Они обратились за помощью к властям с просьбой помочь детям заниматься хореографией. "Наши дети несколько месяцев выселены из своего зала. Помещение снесли и дети в начале учебного года остались на улице без помещения. С октября месяца дети бегают из одного помещения в другое", - сообщила одна из мам.

По ее словам, родители вынуждены оплачивать помещение за своей счет. "От администрации нет никакой помощи. В хореографическом отделении обучается 160 детей", - отметила она.

После ее слов дети хором попросили дать им помещение для занятия танцами. "Мы устали уже бегать из помещения я помещение. Выделите нам место. Мы ломаем свои пальцы, у нас синяки на ногах, у нас плесень, дышим пылью <...> Разве мы заслужили такого обращения. Пожалуйста, выделите нам помещение", - сказала одна из воспитанниц детской школы искусств.

Ранее "Кавказский узел" писал, что помощи у властей попросили жильцы семи общежитий Каспийска, которые были ранее признаны аварийными. Они пожаловалась, что чиновники хотят переселить их в окраинный, плохо развитый район.

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