Перспектива переселения на окраины Каспийска испугала жильцов общежитий

23 января 2023, 10:11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Каспийске жильцы семи общежитий, которые ранее были признаны аварийными, записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову с жалобой, что чиновники пытаются переселить их в окраинный, плохо развитый район. Земельные участники, которые расположены в центре города, чиновники намерены распродать частным инвесторам, уверены жители города.

Газета "Черновик"сегодня опубликовала в своем Telegram-канале шесть видеозаписей, на которых жители Каспийска обратились к главе Дагестана Сергею Меликову с требованием не переселять их из центра города на окраину.

"Уважаемый Сергей Алимович! К вам обращается инициативная группа жильцов дома №26 по улице Сулеймана Стальского города Каспийска. Дело в том, что наш дом попал в программу по переселению из аварийного жилья. <…> Администрация города Каспийска планирует нас из центральной части города переселить на самую окраину. Это неблагоприятный район, это район бывшей свалки. Район промышленной зоны. Он очень отдаленный", – сказала на кадрах одного из роликов местная жительница.

На видео она стоит около здания, рядом с ней стоят еще несколько десятков человек. Жительница добавила, что в том районе, куда власти планируют переселить жильцов дома №26, нет школ, садиков и больниц, и что там плохо развита инфраструктура.

Она добавила, что, по мнению жильцов, администрация города планирует распродать земельные участки, которые находятся в центре города частным инвесторам. "Администрация города нам отвечает, что по строительным нормам нельзя строить на месте наших домов. А на сайте публичной кадастровой карты обновленные данные показывают, что на месте нашего дома будет стоять многоэтажный дом", – сказала жительница.

Местные чиновники заявили Минстрою Дагестана, что жильцы дома №26 по улице Сулеймана Стальского не выбрали способ переселения, но это не так. Жители хотят жить в благоустроенном районе, добавила она.

На другом видео также показаны несколько десятков жителей, они стоят на улице. "Мы представители семи домов. Здесь стройте, место есть", – сказала на кадрах видео одна из участниц собрания.

"Мы просим главу Дагестана повлиять на эту проблему", – заявил другой местный житель.

"К вам обращаются жители Каспийска по улице Советская, дом 23. Наше общежитие, как и шесть других, признаны ветхим жильем. Администрация города планирует нас переселить в неблагоприятный район, просим вас решить этот вопрос", – сказала на кадрах третьего ролика жительница.

"Мы категорически против", – заявила еще одна жительница общежития.

На 10.00 мск на сайтах администрации Каспийска и главы Дагестана нет комментариев относительно жалоб жителей Каспийска.

"Кавказский узел" также писал, что 21 января жители общежития по улице Орджоникидзе, 1 в Каспийске потребовали переселить их из аварийного жилья. Общежитие было признано аварийным в 2018 году, люди живут в нечеловеческих условиях, дом разрушается на глазах, заявили они.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.