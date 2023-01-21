Жильцы аварийного общежития в Каспийске потребовали переселения

21 января 2023, 12:52

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Власти Каспийска затягивают решение проблемы с переселением людей из общежития, признанного аварийным, заявили жильцы.

Публикация о ситуации в общежитии на улице Орджоникидзе в Каспийске размещена вечером 20 января в телеграм-канале дагестанского отделения Общероссийского народного фронта.

"Жители общежития по ул. Орджоникидзе, 1 в Каспийске просят переселения. Люди много лет живут в нечеловеческих условиях… Общежитие было признано аварийным в 2018 году. Как и в 9 других таких же аварийных общежитиях Каспийска, люди здесь живут в нечеловеческих условиях. Дом разрушается на глазах и держится только за счет того, что жильцы латают дыры. Многие, устав бороться с безысходностью, переезжают на съемные квартиры", - говорится в сообщении.

Для ускорения переселения людей с жильцами встретились представители Минстроя Дагестана, Госжилинспекции и администрации города, отмечается в публикации. "Специалист Минстроя РД сообщил о готовности переселить людей уже в этом году, если будет принята муниципальная программа. Однако для ее принятия людям необходимо прийти к единому мнению и выбрать способ переселения. Вопрос должен разрешиться 1 февраля", - сообщил Народный фронт.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого показаны около двух десятков человек, собравшихся на улице. "Дети плачут, в туалет невозможно идти, в баню невозможно идти. В одной маленькой комнате, где воду разогреть, - по очереди там будем стоять, да?" – говорит на видео одна из собравшихся.

Руководство города в декабре 2022 года пообещало жильцам через месяц предложить вариант решения проблемы, сообщил на видео один из жильцов. "Когда мы собрались, что нам сказали? "Ну предлагайте!"" – возмутился он.

"Глава города имел в виду, что и мы предложение будем готовить, и вы сами", - возразил ему человек, озвучивающий позицию властей. "Но сначала вы предложите, а потом мы согласимся или нет", - ответил представитель жильцов. "Тогда выберите способ переселения", - говорит в ответ представитель властей. "Мы выбрали, квартиры под ключ. Квартиры под ключ, в отдалении от центра города не более двух километров", - заявляет представитель жильцов. Стоящие рядом женщины соглашаются с ним.

Далее представитель жильцов сообщил, что 18 января власти не приняли их предложение. "Потому что, если мы говорим о том, чтобы для нас строилось жилье, если оно будет строиться, то оно было бы в тех же местах, где мы проживаем сегодня. Никаких Кирпичных поселков 1 … Однако нам больше предложено ничего не было. Просто сказали: "Мы не можем в центре города вам предоставить жилье"", - сказал на видео мужчина.

По состоянию на 12.50 мск, под публикацией не размещено ни одного комментария.

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