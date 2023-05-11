Аналитики назвали риски сближения с Россией для Грузии

11 мая 2023, 23:20

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Упразднение Россией визового режима для граждан Грузии и возобновление прямого авиасообщения может повлечь за собой усиление политического противостояния в стране и станет препятствием для получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза, отметили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики. Они разошлись во мнении, намеренно Кремль создает препоны для получения этого статуса или руководствуется другими мотивами.

"Кавказский узел" писал, что граждане Грузии с 15 мая могут въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов, следует из указа, подписанного 10 мая Владимиром Путиным. Другим указом президент России с той же даты отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Минтранс России сообщил, что рейсы в Грузию готовы выполнять семь авиакомпаний. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решения Путина провокацией и предложила рассмотреть вопрос о введении виз для россиян. Замминистра экономики Грузии сообщила, что к полетам в Грузию будут допущены не находящиеся под санкциями российские авиакомпании и самолеты. Она добавила, что пока никто из российских авиаперевозчиков не обращался к грузинским властям. Представители оппозиции на митинге у МИД Грузии указали, что страна нацелена на вступление в ЕС, а возобновление полетов российских авиакомпаний может помешать евроинтеграции.

Дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны еще в 2008 году – после того, как Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка о "Пятидневной войне" 2008 года , участие в которой российских военных стало прологом признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Запрет на полет российских авиакомпаний в Грузию был введен 21 июня 2019 года.

Представители партии власти приветствовали отмену Россией виз для граждан Грузии

Упразднение Россией визового режима для граждан Грузии и возобновление прямого авиасообщения в правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение" расценили как снятие санкций России. "Санкции установили в наказание гражданам Грузии и эти санкции упразднили", - сказал на брифинге председатель "Грузинской мечты", депутат парламента Ираклий Кобахидзе, на брифинге, который транслировался в прямом эфире телекомпании "Имеди". По его мнению, отмена санкций - в интересах граждан Грузии.

Он отметил, что несмотря на введенные европейские санкции в отношении России, осуществляются прямые авиарейсы с рядом стран, среди которых - Израиль, Турция, Азербайджан и Армения.

Россия ввела санкции – упразднение прямого авиасообщения - в 2019 году и сама же упразднила их. Однако грузинская оппозиция требует введения санкций – отказа от прямого авиасообщения, подчеркнул председатель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. "Оппозиция требует введения "самосанкцирования". Такого прецедента в мире еще не было, чтобы какая-либо политическая группа требовала бы санкционировать собственных граждан", - сказал он на брифинге.

Посол США в Грузии Келли Дегнан обратила внимание на недостаток информации, чтобы делать выводы какие полеты будут осуществляться. "По вопросу введенных санкций нужно больше информации - каким будет реакция правительства Грузии, какие будут детали по потенциальным полетам и будет ли будет экспертный контроль по вопросу санкций. После этого будет рассмотрен вопрос установления санкций", - сказала она в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Евросоюз и международные партнеры ввели санкции - полеты в Россию, из России и над Россией запрещены, напомнил в эфире телекомпании пресс-спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Аналитики сочли решение России триггером для политической напряженности в Грузии

Решение президента России Владимира Путина можно расценивать как поощрение властей Грузии за поведение, угодное России, отметил аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Георгий Бадридзе. Он напомнил, что визовый режим был введен Россией в одностороннем порядке в начале 2000-х годов, при президентстве Эдуарда Шеварднадзе (президент Грузии с 1995 по 2003 год - прим "Кавказского узла"). Тогда действия Грузии – "маленькое неповиновение" - были наказаны таким образом. "Это решение президента России – упразднение визового режима и возобновление прямого авиасообщения - подчеркивает, что со времен Шеварднадзе у Грузии не было настолько пророссийского правительства. Это вознаграждение за "хорошее поведение". Европейские партнеры будут реагировать не на решения Путина, а на реакцию правительства Грузии", - сказал Бадридзе.

По его словам, шансы на получение Грузией статуса страны - кандидата в члены Евросоюза преимущественно были за счет "усердия" европейских партнеров, основанном на протестах в феврале – марте этого года по вопросу попытки принятия законопроекта об иноагентах. "Дать статус кандидата отдельно народу невозможно. Основным фактором при принятии этого решения станут действия правительства, а эти действия можно охарактеризовать, как саботаж", - сказал Бадридзе.

Парламент Грузии 7 марта одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

Решение России не сыграет значительной роли для Грузии, так как отмена виз позволит гражданам Грузии без лишних хлопот навещать своих родственников, проживающих в России и ставших ее гражданами, указал аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Валерий Чечелашвили.

Однако это же решение может привести к отрицательным последствиям для Грузии. "Это связано с попыткой официальной Москвы выстроить собственную экосистему и втащить в нее Грузию. Однако Россия не сможет это сделать, так как слишком сильно стремление к евроинтеграции и это добавит противостояние в стране. При возобновлении прямого авиасообщения у Грузии возникнут очевидные трудности на пути к евроинтеграции, об этом прямо предупреждали европейские и американские партнеры", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, если авиакомпания, осуществляющая полет, будет находится под санкциями, то это будет незаконно. Развивать в любом направлении сотрудничество с российскими компаниями, находящимися под санкциями, означает усложнить путь евроинтеграции. Кроме того, европейские страны этот вопрос примут во внимание, подчеркнул Чечелашвили.

У ЕС отношение к Грузии такое же, как и к другим странам, пытающимся получить или уже получившим статус кандидата в члены Евросоюза. Европейский союз прямо говорит, что европейские перспективы стран зависят от того, насколько они будут ассоциированы с санкционной политикой ЕС в отношении России. Задача Грузии в полную силу выполнить 12 условий ЕС для получения статуса, отметил он. "Грузия не может претендовать на полномасштабное и полноценное сотрудничество с ЕС, в том числе и получение статуса кандидата, когда она отмежевалась от санкционной политики ЕС в отношении России. И когда на этом фоне происходят решение Путина, которые приветствуются правящей партией, перспективы по приближению к ЕС затуманиваются", - сказал Чечелашвили.

За решением Москвы вряд ли будут "особые последствия", считает аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Ираклий Менагаришвили. "По этому поводу больше шума, чем реальных изменений. Решение России не несут такую серьезную нагрузку. Введенные международные санкции в отношении России, запрещающие авиасообщение "ограничивают полеты определенных компаний и для Грузии это ничего не изменит. Компаниям, которых запрещено летать – летать не будут", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Россия своими действиями пытается "показать себя в лучшем свете, как гуманного партнера, настроенного добрососедски". Своими действиями Россия "ведет диалог с Западом и старается обелить свой облик", полагает Менагаришвили.

Призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили созвать заседание Совета государственной безопасности для рассмотрения введения визового режима для граждан России, не исключил, что эта инициатива может быть проигнорирована правительством, отметил аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Шота Утиашвили. "Решение о принятии визового режима принимает правительство, без согласия и участия президента. Зурабишвили выступила с политическим заявлением, чтобы привлечь внимание к этому вопросу и обозначить свою позицию. Совбез может рассмотреть вопрос, который президента считает необходимым, но решение принимает правительство", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, в состав Совбеза входят ряд представителей правительства, включая премьер-министра.

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