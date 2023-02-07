Аналитики оценили последствия для Грузии возобновления авиасообщения с Россией

07 февраля 2023, 07:30

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Госдепартамент США предостерег Грузию от возобновления авиасообщения с Россией, пригрозив санкциями тем компаниям, которые будут обслуживать российские самолеты в аэропортах. Возобновление авиасообщения ухудшит отношения Грузии с европейскими партнерами и усугубит мнение, что власти страны занимают пророссийскую позицию, заявили аналитики Ираклий Менагаришвили и Георгий Бадридзе.

Как писал "Кавказский узел", в январе глава МИД России Сергей Лавров заявил о возможности восстановления авиасообщения между Россией и Грузией, лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе одобрил эту идею, отметив, что это важно для грузин, проживающих в России. Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили 20 января выступила категорически против возобновления прямых авиарейсов между странами, посчитав, что оно подорвет отношения Грузии с западными партнерами на фоне военной операции России на Украине. 5 февраля Евросоюз пригрозил Грузии санкциями в случае возобновления авиасообщения.

Регулярного прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет с середины 2019 года, однако самостоятельные путешественники пользуются стыковочными рейсами, говорится в справке "Кавказского узла" "Грузия открылась: как попасть из Москвы в Тбилиси".

Вслед за Евросоюзом идею возобновить авиасообщение между Грузией и Россией раскритиковал Госдеп США. «Многие западные страны, в том числе США, запрещают российским самолетам входить в их воздушное пространство. Мы были бы обеспокоены возобновлением полетов между Россией и Грузией, учитывая, что компании в аэропортах Грузии могут попасть под санкции, если они будут обслуживать самолеты, подлежащие дополнительному контролю импорта и экспорта», - говорится в сообщении Госдепа, которое цитирует «Грузия-онлайн».

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Ираклий Менагаришвили обратил внимание, что Россия находится в поиске путей для восстановления связей с внешним миром после того, как оказалась в изоляции. С этой целью, заявил он, Россия будет искать пути ее обхода как через Грузию, но и через другие постсоветские страны.

«Безусловно, поднимая вопрос возобновления авиасообщения, Россия может действовать, чтобы дискредитировать Грузию на международной арене с целью ухудшения отношения страны с европейскими партнерами. Однако Россия сейчас оказалась в фактической изоляции, которую ей крайне важно преодолеть. Российские дипломаты и бизнесмены стараются как-то наладить контакты с европейскими, азиатскими и другими странами», - сказал Менагаришвили 6 февраля корреспонденту "Кавказского узла".

Госдеп США предостерег грузинскую сторону от сотрудничества с российскими авиакомпаниями и, по мнению Менагаришвили, возобновление авиасообщения может привести к сложностям.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Георгий Бадридзе считает, что после закрытия для России в Европу транспортного сухопутного коридора через Белоруссию, Грузия стала единственным для нее выходом. Он отметил, что речь идет о возобновлении не только пассажирских авиаперевозок, но и грузовых тоже.

«Прямое авиасообщение с Грузией - необходимость для России, но Россия преподносит это, как награду за хорошее поведение властей Грузии за неприсоединение к антироссийским санкциям. Реальность же создает риски того, что возросший поток сухопутных грузов через Грузию может включать и несанкционированные грузы тоже. После введения новых санкций, при возросшем транспортном обороте через Грузию грузинские власти категорически отказываются хоть как-нибудь изменить, ужесточить таможенный контроль на границе», - сказал Бадридзе корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, в настоящее время на таможне грузы проверяют способом, внедренным еще при президентстве Михаила Саакашвили для повышения привлекательности страны для туристов и транзитных перевозок. Компьютер случайным образом определяет для проверки одну машину из ста. При этом действующие власти отказываются менять этот способ, который при введенных антироссийских санкциях «совершенно неуместен и создает огромные риски».

Бадридзе счел, что сама тема возобновления прямого сообщения между странами на международной арене никакой роли не сыграет, но его возобновление ударит по репутации Грузии и усугубит мнение, что власти занимают пророссийскую позицию. «Власти Грузии попытались объяснить это интересами граждан Грузии, проживающих в России, количество которых свыше 800 тысяч. Однако, согласно последней переписи населения России, на ее территории проживает 112 тысяч граждан грузинского происхождения, среди которых не у всех есть гражданство Грузии», - сказал он.

По данным Всероссийской переписи населения 2020-2021 годов, в России проживает 112 765 граждан, которые записали себя грузинами.

Бадридзе также назвал неблагоприятным время для обсуждения данной темы. «В последнее время европейские и американские партнеры выступают с прямыми предупреждениями и упреками - не только в связи с отношениями с Россией, но и по вопросам внутренней политики. Реакция властей Грузии на них становится все более недипломатичной и идет тенденция на ухудшение отношений с Западом», - сказал он.

Напомним, ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» Ираклий Кобахидзе заявил, что восстановление прямого воздушного сообщения даст свободу передвижения гражданам Грузии, проживающим в России.

«Если кто-то хочет сотрудничать с компаниями, то это их дело. Если кто-то хочет снять санкции – это их дело. Санкции, введенные Россией, усложнили положение наших граждан – примерно 800 тысяч человек, проживающих в России. Россия по своему решению может упразднить эти санкции. Мы это будем приветствовать, исходя из того, что это станет определенным послаблением для наших соотечественников», - сказал Кобахидзе на брифинге.

Грузинская же оппозиция критично расценила инициативу России, указав, что это скажется на Грузии, если власти страны допустят возобновление авиасообщения.

«Это будет очень тяжелое решение для властей, если допустят возобновление авиасообщения. Госдепартамент США сообщил, что любая авиакомпания, которая будет включена в авиаперевозки между Россией и Грузией, попадет под санкции», - сказала депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе в эфире телекомпании «Мтавари архи».

Лидер оппозиционного движения «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе в эфире телекомпании обратил внимание, что Грузия не достигнет прогресса при сотрудничестве с Россией, в отношении которой введены международные санкции.

Саломе Зурабишвили, в свою очередь, заявила 1 апреля, что Грузия поддерживает международные санкции против России, из-за чего вынуждена терпеть финансовые издержки. Однако 4 апреля Гарибашвили вновь заявил об отказе вводить экономические санкции против России. Несмотря на то, что премьер-министр обещал не вводить санкции против России, в Грузии в конце мая 2022 года перестало работать отделение банка ВТБ, возникли проблемы и при провозе товаров на таможне.

Подробнее об этом можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Присоединилась ли Грузия к санкциям против России?", подготовленном на основе публикации JamNews.

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