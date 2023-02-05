Евросоюз пригрозил Грузии санкциями за возобновление авиасообщения с Россией

05 февраля 2023, 16:51

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Грузия рискует попасть под вторичные санкции Евросоюза, если возобновит авиасообщение с Россией, заявил Евросоюз после слов лидера "Грузинской мечты" в поддержку отмены ограничений на авиаперелеты.

Как писал "Кавказский узел", в январе глава МИД России Сергей Лавров заявил о возможности восстановления авиасообщения между Россией и Грузией, лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе одобрил эту идею, отметив, что это важно для грузин, проживающих в России. Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили 20 января выступила категорически против возобновления прямых авиарейсов между странами, посчитав, что оно подорвет отношения Грузии с западными партнерами на фоне военной операции России на Украине.

Регулярного прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет с середины 2019 года, однако самостоятельные путешественники пользуются стыковочными рейсами, говорится в справке "Кавказского узла" "Грузия открылась: как попасть из Москвы в Тбилиси".

Спикер службы внешних связей Евросоюза Петер Стано призвал власти Грузии соблюдать авиационные санкции ЕС против России и отметил, что санкционный режим Евросоюза предусматривает вторичные санкции против тех, кто поддерживает обход санкций в отношении России, сообщает сегодня "Коммерсант" со ссылкой на издание Netgazeti.

"Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным Евросоюзом и другими странами против России в авиационной сфере, и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции", - говорится в письме Петера Стано в ответ на запрос Netgazeti, опубликованном на сайте грузинского издания.

Ранее, 3 февраля, Ираклий Кобахидзе вновь заявил, что Грузия в интересах своих соотечественников приветствует возможное восстановление авиасообщения с Россией.

"Кто-то говорит, что санкции должны быть сняты, кто-то говорит, что компании должны быть наказаны. Зависит ли это от нас? Не наказание компаний, ни отмена наказаний не являются нашей проблемой. Это была санкция, введенная Россией в отношении Грузии в 2019 году, что, конечно, усугубило положение наших граждан. Мы напоминаем вам, что 800 000 граждан Грузии проживают в Российской Федерации. Если они отменят эту санкцию, это их решение, и мы приветствуем его, это принесет пользу нашим соотечественникам и согражданам… Если кто-то хочет наказать компанию, это его дело. Если кто-то хочет отменить санкцию, это тоже его дело. Мы выразили свою позицию", - привело в тот же день его слова Netgazeti.

Днем ранее, 2 февраля, Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с возможным возобновлением полетов между Грузией и Россией, сообщило "Эхо Кавказа"*.

"Многие западные страны, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. Мы будем обеспокоены возобновлением полетов между Россией и Грузией, учитывая, что компании в аэропортах Грузии могут подвергнуться санкциям, если они будут обслуживать воздушные суда, подлежащие дополнительному импортному и экспортному контролю", - процитировало комментарий ведомства издание.

Напомним, в феврале 2022 года власти Грузии отказались присоединиться к финансовым и экономическим санкциям против России, введенным после начала военной операции на Украине. 1 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что в случае присоединения к антироссийским санкциям будет нанесен серьезный ущерб виноделам и фермерам, пострадает туризм.

Саломе Зурабишвили, в свою очередь, заявила 1 апреля, что Грузия поддерживает международные санкции против России, из-за чего вынуждена терпеть финансовые издержки. Однако 4 апреля Гарибашвили вновь заявил об отказе вводить экономические санкции против России. Несмотря на то, что премьер-министр обещал не вводить санкции против России, в Грузии в конце мая 2022 года перестало работать отделение банка ВТБ, возникли проблемы и при провозе товаров на таможне.

Подробнее об этом можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Присоединилась ли Грузия к санкциям против России?", подготовленном на основе публикации JamNews.

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