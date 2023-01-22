22 января 2023, 00:47

Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Предложение о возобновлении авиасообщения с Россией, прерванного в 2019 году, подрывает отношения Грузии с западными партнерами, считает президент Саломе Зурабишвили.

Регулярного прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет с середины 2019 года, однако самостоятельные путешественники пользуются стыковочными рейсами, говорится в справке "Кавказского узла" "Грузия открылась: как попасть из Москвы в Тбилиси".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила категорически против возобновления прямых авиарейсов между Грузией и Россией, пишут 21 января "Новости-Грузия".

По ее словам, подобное решение воспринимается как непонятное на фоне поддержки Украины. "Кремль будет вбрасывать такие темы, надеясь создать какой-то раскол между нами и нашими западными партнерами. Этого нельзя допустить", - заявила она.

При этом Зурабишвили призвала власти Грузии изучить вопрос массового въезда в страну граждан России, "чтобы общество почувствовало, что национальные интересы и безопасность под защитой", а также "реагировать на обвинения в обходе санкций".

Ранее о возможности восстановления авиасообщения между странами заявил глава МИД России Сергей Лавров. В ответ на его слова лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе приветствовал эту идею, отметив, что это важно для грузин, проживающих в России, сообщает "Грузия-онлайн".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Власти Грузии упростили пропуск грузовиков с продуктами через границу", "Очередь на КПП "Верхний Ларс" создала проблемы водителям фур", "Проезд по Транскаму закрыт из-за непогоды".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 января 2023, 23:48

21 января 2023, 22:49

21 января 2023, 22:18

  • Оппозиционер Анар Гусейнов арестован в Азербайджане

    Активист партии Народного фронта Азербайджана Анар Гусейнов, задержанный после шествия в годовщину событий "Черного января", арестован на 30 суток по обвинению в хулиганстве и неподчинении полиции. В партии озвученные полицией причины ареста Гусейнова назвали надуманными и политически мотивированными.

21 января 2023, 21:48

21 января 2023, 20:50

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи