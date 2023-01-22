Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией

22 января 2023, 00:47

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Предложение о возобновлении авиасообщения с Россией, прерванного в 2019 году, подрывает отношения Грузии с западными партнерами, считает президент Саломе Зурабишвили.

Регулярного прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет с середины 2019 года, однако самостоятельные путешественники пользуются стыковочными рейсами, говорится в справке "Кавказского узла" "Грузия открылась: как попасть из Москвы в Тбилиси".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила категорически против возобновления прямых авиарейсов между Грузией и Россией, пишут 21 января "Новости-Грузия".

По ее словам, подобное решение воспринимается как непонятное на фоне поддержки Украины. "Кремль будет вбрасывать такие темы, надеясь создать какой-то раскол между нами и нашими западными партнерами. Этого нельзя допустить", - заявила она.

При этом Зурабишвили призвала власти Грузии изучить вопрос массового въезда в страну граждан России, "чтобы общество почувствовало, что национальные интересы и безопасность под защитой", а также "реагировать на обвинения в обходе санкций".

Ранее о возможности восстановления авиасообщения между странами заявил глава МИД России Сергей Лавров. В ответ на его слова лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе приветствовал эту идею, отметив, что это важно для грузин, проживающих в России, сообщает "Грузия-онлайн".

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