Очередь на КПП "Верхний Ларс" создала проблемы водителям фур

29 сентября 2019, 19:12

Водители грузовиков по несколько дней ждут таможенного оформления у КПП "Верхний Ларс" из-за новых правил весового контроля. В многокилометровой очереди не организовано питание для водителей, а перевозчики в связи с простоями груза рискуют потерять скоропортящиеся товары.

С 19 сентября на выезде из России в Грузии работает весовое оборудование, которое прошло сертификацию, и теперь все фуры обязаны проходить весовой контроль. Согласно новым правилам весового контроля, за превышение нормы водителям и перевозчикам придется заплатить штраф, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы североосетинской таможни.

"У кого нет проблем с весовым контролем, те свободно пересекают границу в порядке очереди", - сообщил он. По данным таможни на 26 сентября, российско-грузинскую границу пересекли 390 грузовых машин.

Пункт пропуска "Верхний Ларс" оснащен комплексом автоматического определения весогабаритных характеристик машин. За превышение допустимой нагрузки транспортных средств в соответствии со ст. 12.21.1 КоАП РФ «Нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства» предусмотрен штраф от 100 до 400 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте Северо-Кавказского таможенного управления.

Очередь из фур перед КПП "Верхний Ларс" растянулась примерно на 10 километров, передал сегодня с места событий корреспондент "Кавказского узла".

В очереди скопились в основном фуры, перевозящие зерно и скоропортящиеся товары, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ГИБДД. При этом, по его словам, за сутки ситуация улучшилась: сегодня днем в очереди насчитывалось около 800 машин, тогда как вчера, 28 сентября, их было около 1200.

Часть фур отправлена на ближайшие стоянки, чтобы разгрузить дорогу, а оборудование весового контроля установлено на выезде из Владикавказа, уточнил сотрудник ГИБДД. По его словам, водители ознакомлены с новыми правилами.

Однако некоторые водители сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что не знали о новых правилах. "Раньше допустимый максимальный вес был до 40 тонн, а сейчас меньше. А люди этого не знали. У кого перевес, те стоят, решают вопрос со своим начальством", - сказал, в частности, водитель из Северной Осетии Юра, который везет зерно в Армению.

Другой водитель на условиях анонимности рассказал, что ждет проезда уже 11 дней. По словам мужчины, он едет из Минвод в Армению и везет зерно. Водитель пересекает границу не в первый раз, но, по его словам, не знал об изменениях правил. "Объявление где-нибудь повесили бы, чтобы водитель, подъехав сюда, знал, что больше 40 тонн нельзя провозить", - сказал он.

Еще один водитель, также не пожелавший представиться, рассказал, что едет из Ростова-на-Дону в Армению с партией маргарина. "За шесть дней мы проехали 70 км. Ничего не говорят, стоим ждем... У меня маргарин, товар скоропортящийся, рефрижератор работает. Мы планировали, что за два дня доедем. Я заправил солярку на два дня, сегодня уже четвертый день я ее покупаю из своего кармана. Если я не залью солярку, рефрижератор не будет работать, и товар испортится. У людей уже заканчиваются деньги, чтобы купить продукты. Те, кто стоит далеко от КПП, вынуждены ездить в магазин на такси", - рассказал водитель фуры.

Водитель из Белоруссии Олег Шпаковский везет пиломатериал в Грузию. Проезда через границу мужчина, по его словам, ждет 10 дней. "Двое с половиной суток стояли в Ардоне, перед этим стояли на границе с Кабардино-Балкарией. Нам ничего никто не говорит", - сказал Олег Шпаковский, пожаловавшись, что водители доедают остатки запасов еды, а рядом "купить нечего, потому что кругом лес и горы".

Водитель Гагик Закарян, который везет деревянные столбы из Нижнего Новгорода в Армению, пожаловался, что стоит в очереди с 17 сентября. "Ни денег, ничего уже не осталось. Не знаю, что делать", - сказал он.

"Никто не должен ездить с перегрузом, он портит асфальт. Здесь у всех перегрузы, поэтому мы здесь стоим", - сообщил водитель Ваган Шмавонян, который едет из Ростова-на-Дону в Армению и везет корм для кур.

Еще один не представившийся водитель пожаловался корреспонденту «Кавказского узла», что таможенники "медленно работают". "Предположим, они могут за час пропустить 10 машин, а пропускают две. Я стою на этой дороге в очереди с 19-го числа, она не двигается", - посетовал водитель, подтвердив, что у него также уже не осталось денег на еду.

Проезд легкового транспорта через границу осуществляется при этом "в обычном режиме", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы погрануправления. "Люди оформляются, паспортный контроль продолжается, никаких проблем нет в этом вопросе", - сказал он.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию, говорится в справке о Военно-Грузинской дороге, опубликованной на "Кавказском узле". Советы для автомобилистов, решивших поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, собраны в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".