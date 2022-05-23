Власти Грузии упростили пропуск грузовиков с продуктами через границу

23 мая 2022, 04:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На границе начал действовать особый порядок провоза скоропортящихся продуктов - для них предусмотрен "зеленый коридор", чтобы грузовики не простаивали в очередях, сообщил президент Ассоциации дистрибьюторов Грузии Ива Чкония. Он также отметил, что в первую очередь механизм актуален для КПП Казбеги-Верхний Ларс, поток грузовиков с овощами, фруктами и зеленью через который вырос в несколько раз.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая водители грузовиков жаловались на долгое оформление документов на "Верхнем Ларсе". После отмены ограничений и открытия Россией сухопутной границы с Грузией очереди из легковых автомобилей здесь нет, однако таксисты прогнозируют увеличение потока с началом сезона отпусков.

По слова директора Ассоциации дистрибьюторов Грузии Ивы Чконии, новый механизм уже действует на всех КПП для провоза овощей и фруктов, в первую очередь - на Казбеги-Верхний Ларс, через который, по его словам, идет самый большой поток. Он также отметил, что 90% поставок грузинской сельскохозяйственной продукции приходится как раз на грузино-российскую сухопутную границу, пишут 22 мая "Новости-Грузия".

Для того, чтобы иметь возможность пересечь границу по "зеленому коридору", на границе и патрульной полиции нужно предъявить документацию, подтверждающую, что груз является скоропортящимся. И в таком случае для того, чтобы грузовик с грузом покинул территорию Грузии, потребуется от суток до полутора. "Этой весной количество грузов сильно выросло, к этому никто не был готов. Пропускаемость на Ларсе была около 500-600 машин, сейчас там стоит около трех тысяч. Это стало огромной проблемой для тех, кто возит овощи, фрукты и зелень", - отметил Чкония.

Он также добавил, что Грузия сейчас является одним из основных транспортных коридоров и поток грузов растет. При этом сложное положение не только на Ларсе.

Все таможенные пункты Грузии были переведены с 19 мая на чрезвычайный режим работы в связи с резким ростом транспортного потока. Увеличилось число работников таможни на КПП, информирует "Грузия-онлайн".

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению. Информацию о ней можно узнать в справке о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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