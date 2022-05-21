Водители грузовиков пожаловались на долгое оформление документов на "Верхнем Ларсе"

21 мая 2022, 21:05

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Около пункта пропуска "Верхний Ларс" на границе России и Грузии скопились большегрузы из-за долгого оформления документов. После отмены ограничений и открытия Россией сухопутной границы с Грузией очереди из легковых автомобилей здесь нет, однако таксисты прогнозируют увеличение потока с началом сезона отпусков.

Как писал "Кавказский узел", Россия закрыла сухопутную границу с Грузией в марте 2020 года из-за начала пандемии коронавируса. Попасть из РФ в Грузию можно было только на самолете, или если целью поездки была работа, учеба, лечение или другие веские причины.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению. Информацию о ней можно узнать в справке о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

17 мая стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о снятии ограничений на выезд в Грузию на автомобиле, указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

На подъезде к "Верхнему Ларсу", пункту перехода на сухопутной границе России с Грузией, традиционно стоит вереница из выстроившихся в ряд на обочине большегрузов, их очередь начинается за несколько километров от границы. На самом пропускном пункте есть легковые машины, но очереди из легковых автомобилей на подъезде к пункту нет, передает побывавшая на КПП "Верхний Ларс" корреспондент "Кавказского узла".

На обочине вблизи пропускного пункта во время приезда корреспондента стояли скучающие таксисты. "Сейчас нет никого, даже не знаю почему - когда были ограничения, здесь было много машин. Было много белорусов, украинцев. Наверное, все, кто хотел уехать, уже уехали. Скоро лето, и, думаю, здесь начнутся очереди из отпускников, как раньше всегда бывало", - рассказал таксист Игорь корреспонденту "Кавказского узла".

Хотя погода в "Верхнем Ларсе" была солнечная и сухая, однако множество фур не могли пересечь границу в обе стороны.

Водитель фуры Арут вез груз из Армении, в "Верхнем Ларсе" он с 19 мая ожидал въезда в Россию на платной стоянке. "Погодные условия нормальные, а я четвертые сутки здесь. Мне оформляют документы. Каждый день говорят "ждите". Сколько нужно времени, чтобы оформить один документ?" - удивился водитель.

Вблизи границы есть здание, где находятся кафе-столовая и продуктовый магазин, также здесь есть мобильная кофейня. Частенько на границу приезжают предприимчивые торговцы и продают еду водителям прямо из машины. "Еда здесь стоит как в аэропорту Шереметьево, - пожаловался Арут, - ложка макарон 150-200 рублей, кусок курицы 400-500 рублей".

В "Верхнем Ларсе" также есть туалетные и душевые комнаты. "Душ есть, шесть человек в очереди, сказали через час подойти. Вообще душ должен входить в стоимость стоянки, но приходится оплачивать отдельно. За стоянку платим 500 рублей в день (8 долларов США). Со стороны Грузии тоже есть стоянка, но там одна цена 80 лари (27,54 доллара США), и хоть месяц стой", - рассказал Арут.

Водитель большегруза Рамис едет из Польши в Грузию. На границе он стоит с 15 мая. "Мне нужно было в течение 10 дней покинуть Россию, потому что моя машина новая и едет транзитом, этот срок истек из-за того, что долго оформляют документы. Теперь придется платить штрафы. Я сахарный диабетик, лекарства все кончились. Хотел купить лекарства, но здесь аптеки нет", - заявил водитель.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в середине марта на границе около пункта пропуска "Верхний Ларс" не работал ни один банкомат, и не было возможности оплатить еду картой.

Сейчас в столовой около пункта пропуска есть один работающий банкомат, передает корреспондент "Кавказского узла".

В "Верхнем Ларсе" есть медицинский кабинет, но он во время визита корреспондента не работал так же, как и комната матери и ребенка. Водители, которые часто проезжают через этот КПП, заявили, что не помнят, чтобы когда-то медкабинет вообще работал.

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