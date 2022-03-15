Очередь на "Верхнем Ларсе" создала проблемы водителям и туристам

15 марта 2022, 17:24

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Запрет на выезд из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге снят, но очередь машин у границы растянулась на несколько километров. Около пункта пропуска "Верхний Ларс" нет возможности принять душ и не работают банкоматы, а покупать еду и ночевать приходится во Владикавказе, пожаловались застрявшие на выезде в Грузию люди.

Как писал "Кавказский узел", выезд из Северной Осетии через КПП "Верхний Ларс" был запрещен 14 марта из-за ухудшения погоды в Грузии. Сегодня утром, по данным спасателей, отмены запрета на выезд по Военно-Грузинской дороге ожидали водители 380 грузовиков и 97 легковых машин. Для них открыты пункты обогрева и горячего питания, сообщило МЧС.

Выезд из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге разрешен для всех машин с 16.00 мск, сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС. Отмена запрета стала возможной в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью безопасного проезда и с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, поясняется в публикации на сайте ведомства.

Ранее, в 15.30 мск, был отменен запрет на проезд по Военно-Грузинской дороге легковых машин и автобусов, отмечается в другом сообщении на сайте управления.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Сегодня до открытия проезда через пункт пропуска "Верхний Ларс" в очереди скопились несколько сотен грузовых и легковых машин. Часть автомобилей стояла в непосредственной близости от пропускного пункта, а общая длина очереди составила около 10 километров, от села Чми, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте событий.

На Верхнем Ларсе сегодня солнечно, люди гуляли вдоль обочин с детьми, обедали на капотах автомобилей, некоторые готовили еду на газовых горелках прямо на асфальте.

Гражданин Грузии Равшан Мусаев сообщил, что был в гостях у родственников в Северной Осетии. На границе он с 9 марта с маленьким внуками в микроавтобусе. "Ничего, справляемся. Спим в машине. Не можем отлучиться, потому что думаем, что вот-вот откроют границу. Хорошо было бы, если бы было палаток побольше, гостиницы далековато ведь. Недавно раздавали теплую еду. Детей жалко, в машине весь день невозможно. Комната матери и ребенка есть, но в ней места на пару семей всего", - рассказал Равшан Мусаев.

На территории вблизи границы действительно есть комната матери и ребёнка, но корреспондент "Кавказского узла" не смогла попасть туда: работники пояснили, что комната временно закрыта.

Москвичка Елена, тренер по горнолыжным видам спорта, едет в Грузию кататься на лыжах. С 10 марта их маршрутка стоит в пробке. Елена сообщила, что часть ее попутчиков - беженцы из Белоруссии. «За [почти] неделю тут мы уже стали как родные. Я лично на ночь спускаюсь во Владикавказ в гостиницу, приходится платить каждый день, не могу ночевать в машине. Когда часть людей уезжает в отель, в машине становится посвободней, можно хотя бы полежать. Часть [пассажиров] трансфера ночует в машине. Всем оставаться нереально. Помыться здесь тоже нельзя. В женском туалете нет горячей воды. У меня вакцинация [от коронавируса], но те, у кого нет, ездят каждые три дня, сдают ПЦР просто зря. Если это еще продлится, то я сомневаюсь, ехать ли еще, так как мой отпуск заканчивается", - рассказала женщина.

В здании у границы действительно есть туалетные и душевые комнаты, также есть возможность постирать и высушить вещи. Однако теплой воды в женском туалете не оказалось. Принять горячий душ стоит 300 рублей, но можно сторговаться до 200 рублей, и останется только дождаться, когда душевая комната будет открыта."Сменщица как придёт, откроет, ключи у нее только", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" работник придорожного пункта обслуживания.

Работник IT-компании из белорусского Могилева Валерий на границе с Грузией стоял сегодня второй день. "Еды купили заранее. Спать неудобно, конечно, наша маршрутка забита", - сказал он.

Водитель большегруза Арам Маргарян стоит в пробке с 9 марта. "Я еду из Москвы в Ереван. Такая у нас работа. В 2016 году я простоял тут 26 дней. Я привык, сплю в машине, там тепло. Это тем, кто в легковых, страшно. У меня там ниже по трассе знакомые сидят в машине с детьми, ходят ко мне чай-кофе пить, потом я к ним. Еду ездим покупать во Владикавказ, цены здесь намного выше", - рассказал водитель.

На Верхнем Ларсе можно купить продукты в магазине или поесть в кафе, есть мобильная кофейня. Расплатиться можно только наличными, магазины не принимают карты, а банкоматы не работают. Также частные торговцы приезжают и продают из машин пирожки и булочки. Цены на товары в магазине Верхнего Ларса действительно выше цен в обычном магазине Владикавказа. Например, цена на колбасу и растворимый кофе выше в среднем на 100 рублей, передал корреспондент "Кавказского узла".

Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

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