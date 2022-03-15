Очередь на Военно-Грузинской дороге выросла до 477 машин

15 марта 2022, 09:37

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Отмены запрета на проезд по Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии на КПП "Верхний Ларс" ожидают водители 380 грузовиков и 97 легковых машин. Для водителей развернуты пункты обогрева и горячего питания, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 марта спасатели информировали, что Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин из-за непогоды. После чего на КПП "Верхний Ларс" образовалась очередь из 274 большегрузных машин.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

Очередь из грузовиков на российской стороне КПП "Верхний Ларс" возросла до 380, также разрешения на проезд ожидают водители 97 легковых автомобилей, информировал сегодня "Sputnik-Армения" со ссылкой на Центр кризисного управления МЧС по Северной Осетии.

Военно-Грузинская автодорога остается закрытой для всех автомобилей. Для водителей, ожидающих разрешения на проезд, развернут пункт обогрева, сообщило 14 марта на своем сайте Управление МЧС по Северной Осетии. "Вблизи пограничного пропускного пункта, а также в районе селения Ногир и на объездной дороге Беслана благотворителями Владикавказской и Аланской епархии при помощи огнеборцев были развернуты пункты горячего питания. <…> За два дня питание получили более 250 человек", – сказано в сообщении ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", на 09.30 мск на въезде в Россию из Грузии видна длинная очередь из большегрузов, конца которой не видно из-за поворота. На выезде из России в Грузию автомобилей нет. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег при температуре воздуха -12 градусов, скорость ветра – один метр в секунду. В ночь на 16 марта ожидается облачная погода, температура воздуха понизится до -17 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.