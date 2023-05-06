Саралиев отчитался об участии в возвращении летчиков из украинского плена

06 мая 2023, 18:14

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Три военных летчика возвращены из украинского плена, сообщило Минобороны России. Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев обнародовал имена возвращенных офицеров и опубликовал совместное фото с военными.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля Шамсаил Саралиев сообщил о возвращении из украинского плена группы из 106 военнослужащих. Аналогичные отчеты депутат публиковал 4 февраля и 8 января 2023 года, а также 31 декабря 2022 года.

Рамзан Кадыров сообщал о возвращении пленных при участии Саралиева 8 декабря, 3 декабря и 5 ноября 2022 года. Глава Чечни пояснил, что Саралиев подключился к обменам по его поручению, и назвал успехи в возвращении пленных личной заслугой депутата. 4 января, говоря об успехах Саралиева, Кадыров представил Минобороны второстепенным участником возвращения пленных.

Из украинского плена "в результате сложного переговорного процесса" возвращены трое российских военнослужащих – лётчиков воздушно-космических сил (ВКС), сообщило сегодня Минобороны России.

"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - говорится в публикации в телеграм-канале министерства. Имена и должности освобожденных летчиков в сообщении ведомства не указаны.

Шамсаил Саралиев в своем телеграм-канале опубликовал совместное фото с четырьмя мужчинами в камуфляжной одежде и сообщил имена освобожденных военных.

"Сегодня Министерство обороны РФ возвращает из украинского плена наших героев - российских летчиков: 1. Криштоп Максим Сергеевич, подполковник, заместитель командира полка; 2. Косик Сергей Сергеевич, подполковник, заместитель командира полка; 3. Малов Сергей Владимирович, майор, командир авиационного звена", - написал депутат.

Напомним, 15 апреля Рамзан Кадыров сообщил о том, что в Грозный из украинского плена вернулись пять чеченских бойцов. Он отказался встречаться с ними, заявив, что "у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену" и вернувшиеся из плена земляки должны вновь отправиться на передовую. "Пусть докажут, что они не избегали боя", - заявил Кадыров.

При этом председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что возвращенные из украинского плена бойцы "показали пример мужества и верности Родине" и "показали себя как истинные чеченцы".

Слова Кадырова были направлены на предотвращение сдачи чеченских бойцов в плен и вписываются в сталинские традиции, когда пленение считалось позором, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Возвращение пяти чеченских бойцов в Грозный, о котором 15 апреля сообщил Кадыров, стало восьмым случаем возвращения пленных при участии Кадырова и Саралиева. При этом ранее, в сентябре 2022 года, Кадыров выказал недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. По его оценке, тогда обмен состоялся на украинских условиях, а с главой Чечни и активными участниками военной операции перед этим не посоветовались.

Но уже 5 ноября 2022 года Кадыров выразил удовлетворение возвращением очередной группы военнопленных. В переговорах на этот раз принимал участие Шамсаил Саралиев, отметил глава Чечни. Участие Кадырова в обмене пленными выглядит как согласованное с Кремлем, и глава Чечни ожидаемо использует эту роль для пиара, указали в ноябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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