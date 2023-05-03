Минприроды Дагестана отреагировало на протесты против мусорного полигона

03 мая 2023, 11:30

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Проект строительства полигона в Кумторкалинском районе, против которого протестуют сельчане, проходит экологическую экспертизу, а ранее проводились общественные слушания, на которые мог прийти любой желающий, заявило Минприроды Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля жители Кумторкалинского района организовали около села Новая Урада акцию для туристов, чтобы привлечь внимание к проблеме строительства мусорного полигона рядом с заповедником и барханом Сарыкум. Сельчане также провели сход, требуя от чиновников подтвердить законность строительства полигона.

Минприроды Дагестана 2 мая опубликовало комментарий о ситуации со строительством полигона в Кумторкалинском районе. Ведомство пояснило, что проект прошел государственную экспертизу и "на данный момент проходит экологическую экспертизу".

"В целях пресечения впредь неправильного толкования приводим точные формулировки понятий государственной и государственной экологической экспертизы. Экологическая экспертиза представляет собой установление соответствия документов, обосновывающих намечаемую […] хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям… В свою очередь, понятие государственная экспертиза подразумевает оценку соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий установленным требованиям, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства. Учитывая вышесказанное, становится абсолютно понятным, что проект, как объект капитального строительства, уже прошел государственную экспертизу и на данный момент проходит экологическую экспертизу", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Кроме того, до направления документации "для прохождения Государственной экологической экспертизы" были проведены общественные слушания, подчеркнуло министерство. "Информация о проведении общественных слушаний была размещена на официальном сайте администрации Кумторкалинского района, Министерства природных ресурсов и экологии РД, а также Управления Росприродназора РФ, участие в слушаниях мог принять любой желающий", - отмечается в сообщении.

Разъясняя два понятия, Минприроды "ввело третье, которое еще больше непонятно", обратило внимание вечером 2 мая "Новое дело". "Как государственная экспертиза проходит без проверки экологических параметров, это отдельный вопрос. При этом Министерство не сообщает данные о т.н. «государственной экспертизе», в том числе дата, номер и где прошла. В тоже время Минприроды в своём комментарии ввело новый термин «государственная экологическая экспертиза», не раскрывая его содержание", - указало издание.

При этом 19 апреля глава Дагестана Сергей Меликов, критикуя противников полигона в своем послании к Народному собранию, заявил, что экспертиза пройдена. "Несмотря на наличие экспертизы, результатов профильных исследований, новая система обращения с отходами, еще не заработав, превратилась в объект для безосновательной критики", - привело его слова издание.

В тот же день вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов, комментируя послание главы Дагестана, заявил, что проект проходил экспертизу, пишет издание. "Проект проходил экспертизу, проект современный. Такие объекты строятся по всей нашей стране. Здесь предусмотрены санитарные зоны. Жителям ближайших населённых пунктов не за что переживать, потому что проект прошёл экспертизу", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, 17 апреля жители села Новая Урада также провели акцию протеста против строительства мусорного полигона. По их мнению, полигон нанесет урон бархану Сарыкум, который относится к Дагестанскому заповеднику и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сарыкум – крупнейший песчаный бархан в Европе, находится на охраняемой территории в составе Дагестанского заповедника. Бархан был одним из мест съемки фильма "Белое солнце пустыни", информирует сайт MoiDagestan.

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