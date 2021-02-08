Фотомодели привлекли внимание к мусорным свалкам в Махачкале

08 февраля 2021, 01:22

Журналистка Мадина Зиркуева и фотограф Имам Гусейнов запустили фотопроект "Внутренняя гармония", в рамках которого модели фотографируются на фоне мусорных куч в Махачкале. Зиркуева отметила противоречивую особенность города, отличающегося самыми пышными свадьбами и самыми огромными свалками.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля мэр Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что в городе не успевают вывозить мусор из-за отсутствия спецтехники. Пользователи сети оценили ситуацию с вывозом мусора в городе как катастрофическую. Жители Махачкалы сообщили 6 февраля, что контейнеры в городе переполнены, кругом лежат пакеты с мусором.

31 декабря 2020 года мэрия Махачкалы сообщила о переводе на усиленный режим работы городских служб из-за отказа регионального оператора УК "Лидер" от вывоза мусора. 1 января компания "Лидер" заявила о возобновлении работы, а 16 января вновь отказалась вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска, объяснив это нерешенным вопросом с тарифами. Пользователи соцсети проблему с вывозом мусора в Дагестане назвали мусорным коллапсом и обвинили в его возникновении, как исполнителей, так и чиновников.

Фотограф Имам Гусейнов и журналистка Мадина Зиркуева запустили проект "Внутренняя гармония", посвященный мусорному коллапсу в Махачкале.

"Можем ли мы закрыться за высокими заборами во дворцах с люксовой мебелью и огородиться от мусора?" – задается вопросом Зиркуева на своей странице в соцсети Instagram.

Она особо отметила обилие пластиковых пакетов. "Овощи в пакетах, каждую виноградинку заверните в отдельный, пожалуйста! Мы платим за вывоз мусора. И его вывозят – на полигон, обеспечивая нам экологическую катастрофу за наши же деньги. Мы – народ, который уже несколько десятков лет разве что не утопает в пластике. Наш город в 2011 году одновременно носил звания "Лучшего города России" и "Города летающих пакетов", – написала Зиркуева.

По ее мнению, "мы перестали замечать мусор вокруг, он вписался в город, в ландшафт". "Это уже не портит нам ни аппетита, ни желания шагать по мусору в лабутенах. У нас самые шикарные свадьбы и самые большие свалки. И мы не знаем, как из этого выбраться", – отметила журналистка.

Для фотосессий авторы выбрали шесть локаций в Махачкале, в том числе площадки около несанкционированных свалок. На фоне груд мусора фотографируются девушки в красивых платьях с украшениями. Фотограф Имам Гусейнов отметил, что проблема с мусором в городе не возникла внезапно, она тянется еще с 1990-2000-х годов, пишет "Это Кавказ".

Публикация Зиркуевой в Instagram о проекте "Внутренняя гармония" набрала, по данным на 01.00 мск сегодня, 8 февраля, 1080 отметок "нравится" и 38 комментариев. Пользователи одобрительно высказались о проекте и назвали проблему с мусором в городе ужасной.

"Фотосет – огонь! Отражает реалии нашей республики", – отметила naika.

"Обстановка в Махачкале в целом, не говоря об экологической стороне, это тихий ужас", – отметил habi_gs.

"Хочу также красиво и спокойно позировать на фоне беспредела", – пожелала patima.mactub.

"Я бы на вашем месте собрала весь этот мусор и выложила на площади, прям, на середину! Пусть наслаждаются видом из окна", – предложила cremnyi_s.

"Больно и страшно на это смотреть. Чувствуешь свое бессилие", – посетовала menada17.

"Убийственный контраст на фотографиях. Жуть", – отметил hadisovacakar.

"Печальные карточки и текст", – написала yu_yu.gareeva.