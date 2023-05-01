Профсоюзы на первомайских акциях в Грузии потребовали пересмотреть нормативы минимальной зарплаты

01 мая 2023, 23:44

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Нормативы исчисления минимальной зарплаты в Грузии должны быть пересмотрены, чтобы вознаграждение за работу обеспечивало достойную жизнь работников, заявили представители профсоюзов в ходе первомайских акций. Два активиста, которые протестовали против завышенных кредитных ставок для пенсионеров, были задержаны на акции у "Либерти банка".

"Кавказский узел" писал, что 20 апреля стало известно о забастовке водителей, занятых на строительстве дороги "Восток-Запад" в Грузии, которые добиваются повышения зарплаты, сокращения рабочего дня и соблюдения требований безопасности. Ранее в этом году протесты с требованием повышения оплаты и улучшения условий труда проводили курьеры Wolt, сотрудники завода "ГеоСтил". Участникам забастовки на заводе "Саирме", которая продолжалась 36 дней, удалось добиться повышения зарплаты

Конфедерация профсоюзов организовала сегодня митинг и шествие. Участники акции прошли от площади Республики к зданию парламента. "Профсоюзы требуют улучшения прав работников, стандарта достойной минимальной заработной платы и введения прогрессивных налогов. Мы требуем установить достойный норматив минимальной заработной платы, не менее 40% от средней заработной платы, которая на сегодняшний день составляет 636 лари (около 250 долларов США). Необходимо ввести прогрессивные налоги", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель профсоюзов автомобильной промышленности Лаврентий Алания.

Сегодня пять независимых профсоюзов организовали акцию около министерства здравоохранения Грузии. "Мы организовали совместную акцию с "Единство 2013 - Независимый профсоюзом Тбилисской транспортной компании, профсоюзом работников Метро Плюс - кассиров , союзом социальных работников и профсоюзом науки, образования и культуры", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" генеральный секретарь профсоюза "Сеть солидарности - Профсоюз здравоохранения и заботы" Реваз Телиа-Каранадзе.

По его словам, все эти профсоюзы объединились и создали "Новый союз независимых профсоюзов". "Мы просим, чтобы нас допустили к участию в трехстороннюю комиссию (комиссия состоит из представителей государства, работодателей и профсоюзов). Мы требуем прекратить дискриминацию нашего союза со стороны правительства и "грузинских профсоюзов" отказом от участия в комиссии. Наш профсоюз объединяет пять профсоюзов, которые не являются членами "Союза профсоюзов Грузии". Мы представляем сотрудников в сфере здравоохранения, транспорта, науки, культуры, образования, сервиса и финансов. Недопустимо игнорировать этих работников и их борьбу", - отметил он.

По его словам, профсоюзы просят, чтобы "государство обновило методику расчета прожиточного минимума". "Устаревший метод расчета минимальной зарплаты, который применялся 30 лет назад, сейчас не отвечает потребностям населения. Минимальная заработная плата – это уровень вознаграждения работников, который обеспечивает "хотя бы базовые, но достойные условия жизни, соизмеримые с продолжающимся экономическим развитием сообщества". Работники и их семьи не должны жить за чертой бедности и иметь возможность участвовать в социальной и культурной жизни", - сказал Телиа-Каладзе.

1 мая стало напоминанием о том, что "интересы трудящихся в Грузии игнорируются, а права уязвимы", заявила сегодня НПО "Центр социальной справедливости". "Несмотря на то, что трудовое законодательство в последние годы улучшилось, а Инспекция труда продолжала работать, на рабочих местах ничего не изменилось. Работодатели не уважают права работников, заставляют их работать сверхурочно – без дополнительной оплаты, не дают пользоваться перерывами, отпусками, другими правами. В Грузии нет регулирования минимальной заработной платы (за исключением медицинского сектора), которое вынуждало бы работодателя платить адекватную и достойную заработную плату. В результате мы получаем тяжелую работу, которая не возмещается должным образом, и работники могут заботиться о сбережениях и будущем финансовом благополучии. Потеря трудоспособности в Грузии или прекращение работы по другим причинам означает потерю поддержки для рядовых работников: отсутствуют механизмы социальной защиты, такие как страхование по безработице или пособие по безработице, которые создавали бы некоторую стабильность для временно нетрудоспособного работника на рынке труда", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

На акции протеста, организованной движением "Дзмис" и "Майским студенческим движением", которая прошла в рамках первомайского шествия, активисты облили краской здание головного офиса "Либерти Банка" (Liberty Bank) в Тбилиси, что привело к столкновению с полицией. Задержаны два активиста - Гиоргий Хасая и Како Чикобава, сообщило сегодня издание Netgazeti.

"Около 200 тысяч грузин являются должниками "Либерти Банка". "Либерти Банк" делает своими должниками самых бедных, наиболее уязвимых граждан, кредитует под 27%. Эта система построена на обмане пенсионеров", — заявили участники акции.

Кредит в Грузии выдается пенсионерам по более высокой процентной ставке, чем стандартная. В прошлом году правительство установило максимальный лимит кредитов под залог пенсионных фондов на уровне 26%, говорится в публикации.

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