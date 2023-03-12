Профсоюз обвинил "Саирме" в попытке заменить бастующих работников

12 марта 2023, 16:49

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Компания "Саирме" объявила набор персонала на места сотрудников, которые проводят четырехнедельную забастовку, и это нарушает права протестующих, заявили в профсоюзе.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта рабочие завода по разливу минеральной воды "Саирме" провели в Тбилиси акцию протеста с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда. Бастующие сотрудники получили зарплату за январь, но пока не достигли договоренностей с руководством предприятия, сообщил председатель профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности (Labor) Георгий Диасамидзе.

13 февраля все 30 рабочих завода "Саирме" начали забастовку с требованием повысить им зарплату и улучшить условия труда. 26 февраля, не получив ответа на свои требования, они попытались перекрыть автотрассу, но полицейские помешали им.

Забастовка работников завода продолжается уже 28 дней, и чтобы заменить бастующих сотрудников, компания обнародовала вакансии операторов и других работников, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель профсоюза Labor Тамар Ансиани.

При этом, по ее словам, в объявлениях о вакансиях не указана длительность предлагаемых трудовых отношений. "По мнению профсоюза, объявление вакансии в местах забастовки является саботажем конституционных прав на забастовку. Прошло 28 дней с тех пор, как рабочие "Саирме" требуют создания человеческих условий труда и повышения заработной платы, но до сих пор соглашение с администрацией не достигнуто", - рассказала она.

Требования бастующих остаются прежними: повышение зарплат на 30%, ежегодная индексация, обеспечение безопасных условий труда и оформление коллективного договора с персоналом, добавила Ансиани.

Комментариями от представителей компании относительно позиции профсоюза "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, рабочие требуют также производить им пенсионные отчисления, устранить антисанитарию на заводе, не допускать давления и угроз в их адрес со стороны руководства завода, а также не заменять участников забастовки другими рабочими.

Розлив минеральной воды на заводе полностью прекращен, сообщил 20 февраля Георгий Диасамидзе. Руководство "Саирме" подало в суд на организаторов забастовки, в частности, на Диасамидзе, заявив, что они распространяют недостоверные сведения, которые портят имидж предприятия. В забастовке принимает участие лишь часть работников, поэтому заводы не остановили производство, заявили 25 февраля в администрации "Саирме".

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