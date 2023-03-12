12 марта 2023, 16:49

Профсоюз обвинил "Саирме" в попытке заменить бастующих работников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Компания "Саирме" объявила набор персонала на места сотрудников, которые проводят четырехнедельную забастовку, и это нарушает права протестующих, заявили в профсоюзе.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта рабочие завода по разливу минеральной воды "Саирме" провели в Тбилиси акцию протеста с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда. Бастующие сотрудники получили зарплату за январь, но пока не достигли договоренностей с руководством предприятия, сообщил председатель профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности (Labor) Георгий Диасамидзе.

13 февраля все 30 рабочих завода "Саирме" начали забастовку с требованием повысить им зарплату и улучшить условия труда. 26 февраля, не получив ответа на свои требования, они попытались перекрыть автотрассу, но полицейские помешали им.

Забастовка работников завода продолжается уже 28 дней, и чтобы заменить бастующих сотрудников, компания обнародовала вакансии операторов и других работников, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель профсоюза Labor Тамар Ансиани.

При этом, по ее словам, в объявлениях о вакансиях не указана длительность предлагаемых трудовых отношений. "По мнению профсоюза, объявление вакансии в местах забастовки является саботажем конституционных прав на забастовку. Прошло 28 дней с тех пор, как рабочие "Саирме" требуют создания человеческих условий труда и повышения заработной платы, но до сих пор соглашение с администрацией не достигнуто", - рассказала она.

Требования бастующих остаются прежними: повышение зарплат на 30%, ежегодная индексация, обеспечение безопасных условий труда и оформление коллективного договора с персоналом, добавила Ансиани.

Комментариями от представителей компании относительно позиции профсоюза "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, рабочие требуют также производить им пенсионные отчисления, устранить антисанитарию на заводе, не допускать давления и угроз в их адрес со стороны руководства завода, а также не заменять участников забастовки другими рабочими.

Розлив минеральной воды на заводе полностью прекращен, сообщил 20 февраля Георгий Диасамидзе. Руководство "Саирме" подало в суд на организаторов забастовки, в частности, на Диасамидзе, заявив, что они распространяют недостоверные сведения, которые портят имидж предприятия. В забастовке принимает участие лишь часть работников, поэтому заводы не остановили производство, заявили 25 февраля в администрации "Саирме".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Работники скорой помощи в Тбилиси призвали к диалогу о повышении зарплат", "Дорожные рабочие объявили забастовку в Грузии после гибели коллеги", "Организатор забастовки сотрудников клининговой компании в Тбилиси уволен".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 марта 2023, 16:00

  • Военный из дагестанского села погиб на Украине

    Житель села Гапцах Раис Гаджиметов погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Магарамкентского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 400 уроженцев Дагестана.

12 марта 2023, 15:06

12 марта 2023, 14:07

12 марта 2023, 13:11

12 марта 2023, 12:14

  • Вице-мэр Еревана Симонян арестован на два месяца

    Суд арестовал на два месяца заместителя мэра Еревана Геворга Симоняна, подозреваемого по делу о махинациях с деньгами, выделенными во время пандемии на лечение пациентов с коронавирусом, сообщил Антикоррупционный комитет Армении.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи