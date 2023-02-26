"Саирме" подала в суд на бастующих работников

26 февраля 2023, 08:23

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Бастующие работники заводов по розливу грузинской минеральной воды "Саирме" распространили недостоверные сведения о размере их зарплат, что негативно сказалось на имидже компании, объяснило руководство "Саирме" причину обращения в суд.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 февраля сотрудники завода по розливу минеральной воды "Саирме" в Грузии объявили забастовку. Они потребовали повысить зарплаты и улучшить условия труда. 20 февраля бастующие пригрозили уличными протестами.

Руководство заводов по розливу минеральной воды "Саирме" подало в суд на организаторов забастовки. В частности речь идет о председателе профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности Грузии (LABOR) Георгии Диасамидзе.

По мнению руководства компании, Диасамидзе и та часть сотрудников завода, которые находятся под его влиянием, распространяют недостоверные сведения, которые портят имидж предприятия.

В забастовке принимает участие лишь часть работников, поэтому заводы не остановили производство, заявили в администрации "Саирме". "Проблемой остается отношение бастующих к работникам, которые продолжают работать. Имеются факты угроз, запугивания и шантажа. Также они перекрывают дороги, что препятствует транспортировке продукции", – привел 25 февраля Netgazeti.ge заявление руководства "Саирме".

Под недостоверными сведениями, о которых заявили в компании, имеются в виду размеры зарплат, о которых ранее рассказали бастующие. В компании подчеркнули, что отказываются от переговоров с участниками забастовки до тех пор, пока от них не будет отстранен Георгий Диасамидзе, привел 25 февраля "Интерпрессньюс" заявление "Саирме".

"Кавказский узел" также писал, что 5 февраля работники службы доставки Wolt на акции протеста в Тбилиси потребовали повысить им зарплаты и улучшить условия труда. 18 февраля к ним присоединились Курьеры Wolt в Батуми.

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