05 февраля 2023, 17:40

Курьеры службы доставки в Грузии потребовали повышения зарплат

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Работники службы доставки Wolt на акции протеста в Тбилиси потребовали повысить им зарплаты и улучшить условия труда.

Курьеры популярной в Грузии службы доставки Wolt сегодня провели в Тбилиси акцию с требованием повышения оплаты труда, к ним присоединились курьеры другой службы доставки – Glovo, сообщает "Новости-Грузия".

По словам протестующих, размер вознаграждения за доставку товара не соответствует нагрузке, с которой курьерам приходится работать в условиях, в частности, непогоды или дорожного трафика.

Они потребовали пересмотреть размер оплаты и решить проблему ошибок в приложении Wolt, из-за которых система пропускает выплаты курьерам и неправильно считает километраж.

Протестующие пригрозили забастовкой, если компания не отреагирует на их требования. Дирекция Wolt пока не делала комментариев, пишет издание.

На сайте компании Wolt, по состоянию на 17.37 мск, нет информации относительно требований протестующих.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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