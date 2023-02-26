Полицейские помешали сотрудникам "Саирме" перекрыть автотрассу

26 февраля 2023, 19:11

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Бастующие сотрудники грузинского завода "Саирме" не получили ответа на ультиматум властям и попытались перекрыть автотрассу, но полицейские помешали им. Никто из протестующих не задержан, сообщил руководитель профсоюза.

Как писал "Кавказский узел", участники двухнедельной забастовки на заводе "Саирме" пригрозили перекрыть автотрассу Саирме - Абастумани, если власти сегодня не подключатся к решению их проблемы.

13 февраля все 30 рабочих завода по розливу минеральной воды "Саирме" в Грузии начали забастовку с требованием повысить им зарплату и улучшить условия труда. За восемь дней забастовка не дала результата, и рабочие перейдут к уличным акциям протеста, чтобы привлечь внимание властей к их проблемам, сообщил 20 февраля председатель профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности Грузии (Labor) Георгий Диасамидзе.

Не получив ответа на свой ультиматум, работники завода "Саирме" попытались перекрыть автодорогу Саирме – Абастумани, но полицейские не позволили им это сделать, передал со ссылкой на прямой эфир телеканала "Формула" корреспондент "Кавказского узла".

Помешав протестующим заблокировать трассу, силовики при этом никого не задержали, сообщил в эфире телеканала Георгий Диасамидзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

К бастующим работникам «Саирме» присоединились и сотрудники компании «Боржоми», сообщает сегодня на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Напомним, рабочие требуют повысить зарплату на 30%, ежегодно проводить индексацию зарплаты, производить им пенсионные отчисления, создать безопасные условия труда, устранить антисанитарию на заводе, не допускать давления и угроз в их адрес со стороны руководства завода, а также не заменять участников забастовки другими рабочими.

Розлив минеральной воды на заводе полностью прекращен, сообщил 20 февраля Георгий Диасамидзе. Руководство "Саирме" подало в суд на организаторов забастовки, в частности, на Диасамидзе, заявив, что они распространяют недостоверные сведения, которые портят имидж предприятия. В забастовке принимает участие лишь часть работников, поэтому заводы не остановили производство, заявили 25 февраля в администрации "Саирме".

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