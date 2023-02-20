Сотрудники завода "Саирме" пригрозили уличными протестами

20 февраля 2023, 20:07

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Забастовка, которую сотрудники завода "Саирме" в Грузии проводят восемь дней, пока не дала результата, и рабочие перейдут к уличным акциям протеста, чтобы привлечь внимание властей к их проблемам, сообщили в профсоюзе.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля все 30 рабочих завода по розливу минеральной воды "Саирме" в Грузии начали забастовку с требованием повысить им зарплату и улучшить условия труда.

Рабочие требуют повысить зарплату на 30%, ежегодно проводить индексацию заработной платы, производить им пенсионные отчисления, создать безопасные условия труда, устранить антисанитарию на заводе, не допускать давления и угроз в их адрес со стороны руководства завода, а также не заменять участников забастовки другими рабочими.

Сотрудники компании "Саирме" уже восемь дней требуют повышения зарплаты, улучшения условий труда и санитарных норм, а "в ответ получали только шантаж, унижения и угрозы от работодателя", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" председатель профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности Грузии (LABOR) Георгий Диасамидзе.

По его словам, розлив минеральной воды на заводе полностью прекращен четыре дня назад. "В начале забастовки руководители компании наняли сторонних рабочих, но мы смогли убедить их не становиться штрейкбрехерами. И розлив воды был остановлен полностью"", - сообщил Диасамидзе.

По его словам, 24 февраля планируется провести акцию протеста в райцентре, чтобы привлечь внимание властей к проблемам рабочих. "Призываем компанию выполнить все требования сотрудников и призываем общественность поддержать забастовку в любой форме", - сказал профсоюзный лидер.

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